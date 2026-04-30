今年1月毒駕肇事釀4死　交通部：研議連坐處罰

▲毒駕肇事頻傳，交通部5月將與內政部討論是否納入連坐開罰。（示意圖／記者陳以昇翻攝）

記者李姿慧／台北報導

今年1月光毒駕肇事就釀4死，直逼去年死亡人數一半，立委要求強化罰則和執法，並從網路和社群等源頭銷售管道瓦解。交通部長陳世凱表示，除現有罰則外，交通部5月將與內政部討論是否納入連坐機制。

立委楊瓊瓔今在立法院交通委員會質詢時指出，過去在加強宣導及加重酒駕罰則後，酒駕死傷人數已呈下降趨勢，但毒駕卻成為新的交通威脅。她表示，今年1月已發生4起毒駕死亡案件，去年全年則有11人死亡、132人受傷，且警方評估仍存在大量未被統計的「黑數」，更令人恐懼，不能再這樣下去。

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楊瓊瓔強調，毒駕不是意外，絕對不是意外，對公共安全是極度不負責任的行為，社會絕對不能忍受，要求檢討罰則和取締執行面。

對此，交通部長陳世凱表示，酒駕死亡率下降，主要來自重罰與嚴格執法的效果，顯示制度確實有效。目前毒駕相關罰則方向將比照酒駕處理，包含罰則、檢測及查緝機制，都會持續強化。

陳世凱說明，毒駕部分，交通部預計5月與內政部討論，除現行交通部罰則外，是否進一步強化連坐處罰機制也將納入。另執法面將由內政部警政署負責，交通部也會與內政部討論如何再加強執法。

楊瓊瓔進一步指出，除罰則外，也應從源頭加強網路及社群平台查緝，針對網路代購與社群販售毒品管道進行專案偵查，並結合警政數位等單位，從現實執法與法制面同步強化，以降低毒駕發生機率並瓦解供應鏈。

楊瓊瓔建議，應建立毒駕專案取締與檢測機制，強化科技檢測能力，提升查緝強度，以因應毒駕手法日益複雜的情況。政府責任在於讓毒駕無法上路，透過源頭管理與執行面加強，才能真正保障人民安全。

對此，陳世凱回應，委員建議非常好，目前內政部已成立專案，並邀集法務部及交通部共同參與，交通部將積極配合辦理。