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女學生被纏2年「告不成狂暴噁男」　家屬轟：怎擺脫陰魂不散的變態

▲▼監視器拍下游男（紅箭頭）對郭里長出拳，郭里長右眼嚴重出血，驚恐還原當時，警方將游男移送偵辦並建請羈押。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲外婆被打到肝臟破裂，警方將游男移送偵辦並建請羈押。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者劉維榛／綜合報導

新北蘆洲發生惡性跟蹤傷人案，41歲游姓男子供稱「要去學校看正妹」，結果尾隨18歲女學生，試圖阻止的外婆被打到肝臟破裂，見義勇為的里長更被打到右眼重傷。對此，一名家屬控訴，游男早已騷擾家中女孩長達2年，多次報警提告卻未果，如今再度釀禍，讓家屬崩潰直呼「到底要怎麼做，才能擺脫這個惡夢？」

一名網友在Threads表示，受傷的外婆就是自己的母親，游男早在兩年前就開始跟蹤騷擾家中兩名女孩，不僅一路尾隨回家，還會拽住書包不讓走。家人為此改成接送上下學，但仍常看到對方在附近徘徊，讓人心驚膽跳。

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網友回憶，2024年底曾發生類似事件，當時因接送稍微延誤，外婆親眼見到孫女被攔住，立刻上前制止，卻遭游男攻擊，導致腦震盪及多處挫傷。沒想到近期對方又開始尾隨，家屬早已通報里長並報警，但僅得到「加強巡邏」回應。

聯合多名受害者提告仍不起訴　家屬：哪有千日防賊的道理？

更讓人無力的是，家屬曾聯合多名受害女孩提告跟騷，但因證據不足無法起訴，僅剩傷害案件仍在審理中，如今卻再次發生重傷事件。原PO痛訴，孩子身上帶著防狼噴霧，家人能接送就盡量接送「哪有千日防賊的道理？」

家屬無助求救：精神疾病不該成為傷人理由

同時，原PO更質疑精神疾病不該成為傷害他人的理由，無助求問外界，「有沒有人能幫幫我們，告訴我們到底要如何做，才能擺脫這個陰魂不散的變態，才能結束這個已經長達數年的惡夢？」

據悉，游姓男子與父母同住，平時遊手好閒沒有工作，自2013年間就涉及公共危險罪和傷害等，前科累累，至今已犯下12案，其中6件都涉及性騷擾防治法，是警方列管對象。他供稱當時「要去學校看正妹」，隨後就盯上李姓女高中生，一路尾隨伺機騷擾，沒想到遭到李生外婆及郭姓里長制止，引發他不滿，才出手攻擊2人，全案訊後依重傷害、傷害、跟騷及性騷等罪嫌，移送新北地檢署偵辦，並建請羈押。

▼女學生遭色狼尾隨，外婆、里長制止反被打成重傷。

▲▼女學生遭色狼尾隨，外婆、里長制止反被打成重傷。（圖／記者陳以昇翻攝）

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