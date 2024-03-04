朋友介紹當巡路員遇死劫！父憶孝兒悲嘆：月薪3萬3常請家人吃飯

記者郭世賢、黃資真／新北報導

新北一名34歲簡姓男子2月29日偷開貨車，接連撞死35歲巡路員劉冠群、24歲警員蘇昱鴻，自己也遭火車輾斃，悲慘事故釀成3個家庭破碎，劉冠群父親透露，兒子月薪3萬3左右，經常會請家人吃飯，是個孝順的兒子。

▲35歲巡路員劉冠群遭偷車賊撞死，父親面露哀慟神情。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



劉父今接受《ETtoday新聞雲》電訪，哀慟透露，劉冠群是家中的大兒子，還有2個妹妹，妹妹都住在外面，透過擔任巡路員的朋友介紹，才成為公路總局基隆第一工務段外包的巡路員，月薪約3萬3千元左右。

劉父也提到，兒子沒結婚也沒女友，錢都自己管理，但他經常會請家人吃飯，十分孝順，沒想到卻在騎著巡邏重機巡視時，遇到死亡事故，語氣間滿是對兒子的不捨。

▲劉騎著巡邏重機時挨撞噴飛邊坡，重機倒在路中。



回顧此案，簡男2月29日晚間至澳底漁港竊走貨車後，沿台3線上台62線一路疾駛，晚間10時許，巡路員劉冠群正騎著應變小組巡邏重機巡視，卻在16.6公里處遭簡男從後方追撞，他當場噴飛摔落邊坡，民眾發現後立即報警送醫，劉仍回天乏術宣告不治。

事發約6分鐘後，簡男又開著貨車衝進八堵分駐所，撞上當時正在值班台值勤的警員蘇昱鴻，使蘇當場失去生命跡象，送醫搶救40分鐘後也不治，簡男則是棄車逃逸跑到鐵軌上，遭火車撞死。