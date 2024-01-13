快訊／離譜！北市松山開票所逾200張空白選票遭竊　目前部分尋回



▲圖為北市松山警分局外觀。（圖／記者張君豪攝）



記者張君豪／台北報導

本屆總統副總統、立法委員選舉在13日進行投票並在晚間完成開票作業，但台北市選委會狀況連連，除了有投開票所監察員質疑領票人數跟開出票數不符要求重計檢驗遭拒發生報警爭執外，北市松山區西松國小465投開票所在投開票作業結束清點選票時，發生逾200張未領空白選票遭不明人士偷竊的離譜狀況。



據了解，晚間開票作業進入尾聲時，選務工作人員發現超過200張選票不見，立刻通報轄區松山分局派員到場協助。據了解經工作人員及警方在該投開票所擴大搜尋後，找回部分遭竊選票，但目前選票仍短少2張，警方將循線調查這起選票失竊原因。

松山警方獲報後派員到場協處，根據在場選務工作人員表示，經過清點遺失的空白選票超過200張，但在選務人員警員搜索該投開票所教室並未找到遺失選票，後來卻離奇在投開票所所在地點的樓上教室內書架上找到失竊選票，經選務人員再度清點後，發現仍有兩張本次大選選票不翼而飛。

負責這次全國總統大選的投開票所居然發生大批選票遭竊案件，轄區松山警方已成立專案小組訪談相關選務人員，並調閱周遭監視器，採集尋回選票上的指紋等跡證釐清案情，將循線深入追查竊取選票者身分。

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