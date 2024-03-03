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新北行動治理前進北海岸　侯友宜盼推動觀光促進產業發展

▲新北行動治理前進北海岸。（圖／新北市民政局提供）

▲侯友宜率市府團隊前往石門區及三芝區與里長們座談。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2024年新北市長行動治理座談會朝北海岸前進！市長侯友宜率市府團隊1日前往石門區及三芝區與里長們座談，瞭解市民需求，解決地方大小事。侯友宜表示，位於北海岸的石門區及三芝區以先天條件發展休閒觀光及精緻農業，座談會讓里長們暢所欲言，提出在地民眾關心的議題，與市府共同提升在地產業發展，吸引更多觀光客前來遊玩。

石門區座談會中，有里長提出綠石槽後方景觀平台應銜接富貴角燈塔步道，避免遊客踐踏綠石槽。觀旅局回應，交通部北觀處已辦理審查，待未來工程完成後，將配合進行宣導行銷。另有里長提出汰換核子事故民政廣播系統及新增廣播器點位，消防局表示已研擬中程計畫，並由環保局依專案回饋金提報程序函報基金管理委員會爭取，上述兩案將持續列管。

▲新北行動治理前進北海岸。（圖／新北市民政局提供）

▲里長提出綠石槽後方景觀平台應銜接富貴角燈塔步道，交通部北觀處已辦理審查，待未來工程完成後，市府將進行宣導行銷。

隨後侯友宜前往三芝區座談會，針對里長提議雙灣自行車道路線延伸一案，交通局回應，延伸路線規劃係由交通部北觀處辦理，目前路線設計已完成，正在辦理私有土地取得事宜，預計2024年3月底完成土地取得，5月底可開工。另有里長針對交通建設提案，交通局回應，有關三芝區聯外道路，目前正在進行的重大建設有淡江大橋及淡北道路，預計分別於2026年及2029年完工，可有效改善北海岸連接竹圍路段壅塞狀況。

侯友宜表示，感謝里長們在會中的各項提案，讓市府更加瞭解地方聲音，市府與地方的聯繫是持續且暢通的，里長們可隨時向區長反映民意，區長也隨時向市府傳達，能立刻解決的一定馬上為民眾解決，滿足地方需求。

▲新北行動治理前進北海岸。（圖／新北市民政局提供）

▲侯友宜表示，感謝里長們在會中的各項提案，讓市府更加瞭解地方聲音。

▲新北行動治理前進北海岸。（圖／新北市民政局提供）

▲新北市交通局表示，目前正在進行的重大建設有淡江大橋及淡北道路。

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