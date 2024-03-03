台南永康正德宮　完成3天徒步屏東車城福安宮進香

▲台南市永康區正德宮副主委陳全趁，參與扛福德正神王爺神尊的徒步進香（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市永康區正德宮今年再度舉辦3天徒步進香，前往屏東縣車城福安宮，副主委陳全趁全程參與，正德宮完成全程135.7公里的徒步進香，3日下午將順利抵達屏東縣車城福安宮謁祖進香，全體參加人員相當振奮。

台南市永康區正德宮今年再度組成36人徒步進香團，1日清晨5時半在集體上香後由主委陳建鴻領銜扛著「福德正神」神尊，徒步前往屏東縣車城福安宮虔誠進香，第1天行走47.7公里行走12小時下午6時抵達高雄市鼎金保安宮。第2天鼎金保安宮廟前5時半集合焚香啟程，行走48公里12小時於下午6時抵達屏東縣水底寮廣澤府五龍寺廟，3日第3天5時半焚香啟程行走40公里，預計行走10小時，中午在鬍鬚張便當休息半小時，經屏鵝公路一路往南到達車城忠孝路口集合，下午4時抵達屏東縣車城福安宮【謁祖進香】，停留1小時後圓滿完成回程。

副主委陳全趁表示，位於永康工業區的正德宮，主祀【福德正神】，過去每3年回車城福安宮進香1次，去年（癸卯年）首度舉辦36人分成6組輪流扛福德正神王爺神尊的徒步進香，今年（甲辰年）再度舉辦為期3天135.7公里的徒步進香活動，今天已經圓滿達成。

主委陳建鴻表示，正德宮（甲辰年）前往車城福安宮徒步進香大典國曆3月1~3日3天，恭祝福德正神聖誕千秋暖壽大典：國曆3月9日（農曆正月29日）恭祝福德正神聖誕千秋祝壽大典、國曆3月10日（農曆2月初1日）晚上九時祝壽恭祝福德正神聖誕千秋、賞兵大典國曆3月11日（農曆2月2日）晚上7點平安宴敬邀各方善信大德參與盛事 。