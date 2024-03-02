夢幻「光藝畫廊」映照12節氣！　台南蘭花雙展限定文創小物搶翻

▲台南首度舉辦的蘭花界兩大盛事「第23屆世界蘭展暨第20屆台灣國際蘭展」，自2月24日開幕以來，每日皆湧入破萬人潮爭睹蘭花風姿，再加上台灣燈會，將台南的美盡收眼底。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南首度舉辦的蘭花界兩大盛事「第23屆世界蘭展暨第20屆台灣國際蘭展」，自2月24日開幕以來，每日皆湧入破萬人潮爭睹蘭花風姿，再加上大台南會展中心展區旁，同時迎來睽違16年的台灣燈會，將台南的美盡收眼底。

蘭花生物科技園區為9:00至18:00；大台南會展中心則為13:00至21:00，讓民眾可一路從後壁展區賞花，再到大台南會展中心欣賞國旗牆、世界的台南，台南的世界、光藝畫廊後，最後到燈會現場賞燈，將台南的美盡收眼底。

「第23屆世界蘭展」、「第20屆台灣國際蘭展」自2月24日至3月10日，展期長達16天，分別於大台南會展中心、農業部農業科技園區管理中心蘭花園區舉行，由於兩展區相距逾60公里，展區入口特地設置直播LED牆，讓民眾能一地同賞兩大展區的蘭花之美。

為了響應台灣燈會盛事，世界蘭展現場，其中一專區運用光影投射，結合十二節氣主題，打造出神秘卻又十分夢幻浪漫的「光藝畫廊」文創景緻，讓蘭花的百態與芬芳，隨著光線陰影配上季節的變換，交織成最動人的篇章。

與家人一同來看展的黃先生，停留在「大暑」節氣主題前，深深讚嘆蘭花和西瓜的搭配相當具有詩意，也趕緊用手機拍下不同光線、角度下，所呈現的嬌豔蘭花，「這樣搭配很衝擊，但卻是超乎我想像的美，非常別緻」。

大獎花區，是民眾流連忘返之處，其中全場總冠軍，是由來自台中東昇珍奇蘭園的何國芳所培育的「狐狸尾蘭・少將勳章」拿下，打敗超過1600珠海內外各品種蘭花，其所獨家培育出的特殊蘭花，像是掌上明珠、花蝴蝶、飛燕等，都在現場的市集區，吸引眾多貴賓觀賞、購買，相當熱鬧。

何國芳表示，20年來他都著重在研發新品種，透過跨屬雜交去育種市面上都看不到的特殊蘭花，對於世界蘭展，他也很榮幸表示「台灣蘭花實力是全世界最強，蘭花王國是實至名歸」，不過對於獲得全場總冠軍，何國芳靦腆回應「很幸運，感謝全世界評審對台灣的肯定，不是最厲害，比我厲害的人還很多」，但他也擔心產業斷層，沒有年輕人來，因此喊話希望政府、學校能有像是蘭花社，繼續研發世界獨一無二的品種「我非常願意栽培年輕人！」

除了蘭展市集區可以帶回獨一無二的蘭花，以及各品種蘭花盡收眼底外，現場限定推出特色、獨家周邊產品，超人氣吉祥物Orchidsaur更是賓客矚目焦點，特製的Orchidsaur蘭花雞蛋糕、Orchidsaur小林煎餅禮盒跟Orchidsaur造型瓶身58度金門高粱紀念酒，還有4種尺寸的超萌Orchidsaur玩偶能一次擁有！

此外，各式胸針、領帶、絲巾、圍裙、野餐墊、茶具等紀念小物，都在蘭展限量販售，不只能收藏紀念，更是擁有超強實用價值，展期間幾乎都人手一袋蘭花、一袋Orchidsaur紀念物，大小朋友都開心！