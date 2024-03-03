台南勞工局偕志工齊心修繕　做工行善助弱勢好安居

▲台南勞工局做工行善團助弱勢好安居，新加入修繕志工請王鑫基局長在他們的工安帽及背心上簽名。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局為了讓勞工有個好安居處所，落實黃偉哲市長「希望家園」的願景，與「做工行善團」修繕志工協力幫弱勢勞工修繕房屋，泥水工會志工前往柳營區，進行屋頂、屋瓦、天花板拆除清運施工，3日由電氣工會接力，共同幫案家打造一個能安心居住的環境。

居住在柳營區47年次連姓老翁，獨居具有低收入戶身分，所居住的房屋屋頂為竹管屋，年久損壞，中間嚴重下陷，隨時都有坍塌的危險，卻因經濟困難遲遲未修復，整體居住環境不佳，需重新整修。勞工局「做工行善團」接獲通報到案家評估後，已先由泥水工會完成舊屋頂、屋瓦、天花板拆除清運施工，環保局及柳營清潔隊也協助清運拆除物。

3日則由電氣工會志工到場進行管路、化糞池安裝施工，住在隔壁的生麗股份有限公司陳盈瑞董事長獲知修繕訊息也帶餐點慰問志工。本周2/28做工行善團還派員到南區進行二手家具評估，以供未來在修繕過程中，將合適的二手家具，贈與有家具短缺或家具毀損的案家；另外，當日金屬工會志工也到後壁區房屋修繕。

勞工局長王鑫基表示，做工行善團的每位志工夥伴，積極參與房屋修繕，無論是平日或假日，總不吝惜自身休息時間與工作空檔，提供自身的專業技能，無私為公益奉獻的精神著實令人敬佩。

電氣兩位新加入修繕的志工梁清池、姚昆龍今日是第一次服務，他們表示加入做工行善團非常有意義，也非常開心，還請王鑫基局長在他們的工安帽及背心上簽名，志工們的善行帶給社會滿滿的正能量，期望這份愛與熱忱延續不滅，與勞工局共同為弱勢勞工打造溫暖安全的住家環境，共創台南成為幸福的「希望家園」。