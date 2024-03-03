紅球到台南未演先轟動　山區吹起紅球熱成熱門話題

▲「紅球計畫RedBall Project」，即將在3月底來到台南10處景點亮相，其中一處在新化區附近，成為地方最熱門話題。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

自2001年發起，迄今遊歷全球40多個知名城市的「紅球計畫RedBall Project」，即將在3月底來到台南10處景點亮相，消息傳出立刻引起轟動；但因主辦單位僅先公布4個確定地點，以及其他6處地點的周邊資訊，神秘感十足。

由於其中有一處地點在新化區附近，引起地方高度重視，多個社團紛紛貼文模擬，預測紅球展示地點，成為地方最熱門話題。

台南市長黃偉哲指出，由美國藝術家Kurt Perschke發起的「紅球計畫RedBall Project」，是國際媒體鏡頭競逐的焦點，也是世界為期最長的街頭藝術行動。在台南400的重要時刻，「紅球台南」以「視覺溝通 x 體驗營造 x 藝術跨界」的多元面向呈現台南與世界交陪的方法，也期待全國民眾可以跟著紅球走進台南的巷弄與古蹟，細細品味台南生活的迷人之處。

文化局表示，紅球將於2024年3月29日起至4月7日止，連續十天在台南十處景點與市民近距離接觸，這種特殊體驗，讓不少市民期待，網路上甚至喊出，黃鴨只能遠觀，紅球還能近玩，活動還沒開始，已經吊足市民胃口。

由於主辦單位目前僅公布安平古堡、接官亭、成功大學未來館及河樂廣場4個確定地點，後續6個地點還沒有公布，不過在公開揭露資訊，有網友發現大新化區也將有紅球展示，包括市議員李偉智及山上花園水道博物館粉專在粉絲要求下，紛紛製作模擬圖，展示可能的地點以及紅球安置後的視覺效果，整個山區都紅球到來，充滿期待。