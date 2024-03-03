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基隆東岸商場合約曝光　綠議員揭「金額有問題」批市府撒謊圖利

▲基隆市長謝國樑陷產權爭議。（圖／記者屠惠剛攝）

▲基隆市長謝國樑陷產權爭議。（圖／記者屠惠剛攝）

文／中央社

基隆市東岸商場發生產權爭議。民進黨市議員鄭文婷今天出示合約指出，市府曾針對新得標的微風廣場投資金額與變動權益金提出說明，但金額卻與合約不同，質疑市府謊話連篇、涉嫌圖利。

謝國樑於2月20日召開記者會中曾解釋，東岸商場未來租給微風後，每年除固定權利金新台幣1500萬元，還有變動權利金2200萬元、土地租金1155萬元，媒體通路回饋1920萬元，上述4項收入總額6775萬元。其中，變動權利金方面，是預估商場年營業額12億元基礎上，市府可收取2200萬元。

基隆市議會4日將召開臨時會，東岸商場列為首案討論。依慣例，在開議前，市府必須先將資料送給市議員。

鄭文婷說，在東岸商場合約書中，根據微風預計投資的金額是2.5億元，但市府卻曾聲稱是3.08億元。

她指出，市府曾說未來東岸商場的變動權益金2200萬元也不可能，因微風自己估計的年營收最多也才6.4億元，依合約應繳的變動權益金每年也僅只1080萬元，不可能做到年營業額要達12億元。謝國樑就是要製造市府未來可收的變動權益金，都比前市長林右昌還要多。

鄭文婷指出，就連市府曾說有1920萬元的媒體通路回饋，也沒於合約看到。營運績效報告書也只有民國105年到111年，獨漏112年；如按照過去合約，積分若達優良廠商標準就可優先續約，但市府不把大日公司最後一年營運績效提出，可能就是怕被揭穿市府刻意不讓大日優先續約。

截至晚間10時，中央社記者尚未取得市府回應，外界所質疑的矛盾待市府於4日的臨時會說明。

大日公司針對東岸商場與基隆市府完成第1次3年續約，合約至去年底截止，但大日公司並未獲得第2次續約，市府決定重新招標，經評選後，宣布由微風集團得標。

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