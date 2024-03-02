「中配福利比外配好」！藍白縮短中配入籍時間　黃捷：其心可議

▲民進黨立委黃捷。（圖／記者陳煥丞攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨日前提出立法院優先法案，其中，包括縮短現行中國大陸配偶入籍時間從6年改為4年，此案也受到民眾黨的支持，並表示，是為了讓中國大陸配偶與外配皆能夠被公平對待。對此，民進黨新科立委黃捷點出，現況下，中國配偶入籍，不用跟外籍配偶一樣，須要放棄國籍、通過考試，甚至中配雙親可以來台定居，但外配不行等狀況，其實，一比較就知道中配福利比外配好。

黃捷認為，藍白雙方陣營在第一個會期，就急著將中配入籍縮短作為優先法案，其心可議。她強調，若要比公平、談人權，為何只談中配、不談外配？「一比較就知道，現狀就是中配福利比外配還好。」

黃捷強調，對於保障新住民權益，可以標準一致來討論，而不是在國安、健保雙重疑慮下，貿然開放。

與此同時，黃捷點出，現況下，中配入籍不用放棄中國國籍，外配要；中配不用申請歸化，外配要；中配不用通過考試，外配要。

此外，黃捷還點出，中配雙親可申請來台定居，外配不行，以及，中配雙親定居後可使用健保，外配不行。

▲民進黨立委黃捷點出，現況下中國配偶與外籍配偶入籍相關規定之差異，點圖放大。（圖／翻攝自Facebook／黃捷）

因此，黃捷直言，國民黨首提法案，竟不是為台灣人爭取權益，而是為中國謀取福利。

最後，黃捷也呼籲，中國整天對台灣文攻武嚇，更有利用中配介選的先例，台灣需更小心應對，而不是大開後門，讓中國有機會利用中配入籍縮短、獲得投票權及參政權，對台灣民主造成危害。