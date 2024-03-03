　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男衝撞八堵所害2命！傳民眾想捐款兇嫌母　里長拒絕原因曝光

▲▼偷貨車撞死八堵分駐所員警，簡嫌母親前往基隆殯儀館認屍。（圖／記者黃宥寧攝）

▲簡嫌偷貨車撞死八堵分駐所員警，母親前往基隆殯儀館認屍。（圖／記者黃宥寧攝）

記者董美琪／綜合報導

34歲簡姓男子日前偷車一路橫衝直撞，最後撞進基隆市警局第三分局八堵分駐所，共造成2人死亡。鄰居指出，簡家家境艱困，傳出有善心人士想捐款給他們，但里長反對「現在講這個不好」，表示簡母有工作，若有需求社會局會介入，無需善款。

據《中時電子報》報導，簡嫌排行老二，家中有哥哥和妹妹。簡母在簡父早逝後辛苦帶小孩，平日靠打零工和低收入戶補助撫養三子女。兩兒子外出工作後經濟改善，妹妹因長期精神狀況不佳住院。

▲▼ 基隆八堵分駐所門前已設置臨時性水泥防撞石墩。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲八堵分駐所門前已設置臨時性水泥防撞石墩。（圖／記者郭世賢翻攝）

里長表示，兩條生命無辜驟逝，「現在談論此事不妥」。簡母兩兒子在精神狀況正常時有工作，簡母自有收入，無需外界善心介入，如果真的有需求，政府會提供支援，希望外界給予簡母空間。

鄰居透露，過年前後，簡家就不平靜，簡男常有幻覺認為「媽媽被殺」、「哥哥殺了媽媽」，頻繁衝到警局報案。簡家後來限制簡男外出，不讓他用家中交通工具，或許導致他在澳底漁港偷車，並開車衝向派出所報案。

鄰居感嘆一連串巧合，簡男發病後衝到漁港，碰到正好停車卸貨的貨車，讓他有機可乘，最終造成悲劇。

▲▼撞死巡路員、八堵分駐所員警。簡嫌初步相驗後遺體推出殯儀館。（圖／記者黃宥寧攝）

▲簡嫌遺體推出殯儀館。（圖／記者黃宥寧攝）

▼簡男從八堵分駐所逃跑，準備衝往平交道。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼ 簡男撞進八堵分駐所逃跑畫面。（圖／記者郭世賢翻攝）

ET快訊
大蛇丸半年「減掉30KG體脂肪」！　對比曝光
豬「這部位」髒到不能吃？　專家：2族群恐生病
刺殺雜貨店老闆！兇嫌認了：只是練習殺人
養不起4小孩！　張致恒「IG發收款QR code」：撐不住了
YouTuber教霸佔YouBike　被罵爆道歉了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

男衝撞八堵所害2命！傳民眾想捐款兇嫌母　里長拒絕原因曝光

林口9旬翁進山區失蹤近1日　今被尋獲已不幸成冰冷遺體

持利刃刺殺雜貨店老闆！兇嫌認了「不認識他」：只是練習殺人

快訊／陸軍203旅新兵「首次放假就自殘」！家屬緊急送醫

快訊／國1嚴重事故！聯結車「衝出護欄」整輛翻毀　2人傷急送醫

新北瑞芳BMW撞山壁「四輪朝天」　駕駛自行脫困...滿頭血急送醫

快訊／高雄瑞豐夜市傳火警！炸雞皮攤冒濃煙　民眾嚇壞

華江橋賓士追尾前車「衝過慢車道險墜河」3人傷　驚險畫面曝

漁船「碰撞」一詞沒共識！陸方放鳥突又現身　第14次協商再破局

幫刺青師注毒害昏迷　連人帶車丟包路邊害她枉死...惡男慘了

走斑馬線被撞懷疑駕駛看直播　國中生爆氣開嗆：你XX眼瞎啊

男假冒「188實習檢察官」騙財　女送14支iPhone見本尊氣炸

高雄李長榮工人遭活埋　受困12小時救出已身亡

派出所前過馬路詭異挨撞　警察10秒出現：開單成功

Tiny日本AV出道「毛片遭外流」　至今0片酬..圤智雨：不是咖，被搞正常

Jisoo IG限動「認證台灣粉絲」　寵粉舉動全曝光...網暴動：太羨慕！

怕水老虎小心下池子...　喝完水秒甩前腳爪子！

吐瓦魯維繫台邦交「共享民主價值」　新總理：排除轉向北京

台南草鴞寶寶遭7浪犬攻擊　2親鳥悲痛叼屍體離開巢穴

一般女生VS.假掰女說掰掰

男衝撞八堵所害2命！傳民眾想捐款兇嫌母　里長拒絕原因曝光

林口9旬翁進山區失蹤近1日　今被尋獲已不幸成冰冷遺體

持利刃刺殺雜貨店老闆！兇嫌認了「不認識他」：只是練習殺人

快訊／陸軍203旅新兵「首次放假就自殘」！家屬緊急送醫

快訊／國1嚴重事故！聯結車「衝出護欄」整輛翻毀　2人傷急送醫

新北瑞芳BMW撞山壁「四輪朝天」　駕駛自行脫困...滿頭血急送醫

快訊／高雄瑞豐夜市傳火警！炸雞皮攤冒濃煙　民眾嚇壞

華江橋賓士追尾前車「衝過慢車道險墜河」3人傷　驚險畫面曝

漁船「碰撞」一詞沒共識！陸方放鳥突又現身　第14次協商再破局

幫刺青師注毒害昏迷　連人帶車丟包路邊害她枉死...惡男慘了

培訓一名機師要花約8百萬　華航仍願砸重金自訓機師

男衝撞八堵所害2命！傳民眾想捐款兇嫌母　里長拒絕原因曝光

3.7萬人進場看台日大戰破紀錄！大巨蛋「40分鐘完成散場」

超市牛肉竟是「瘦肉包牛油」！陸女切開一看氣炸…商家下場曝光

苦苓批評全民變「交通抓耙仔」！3點呼籲取消交通檢舉制度

陸網紅第一次逛台灣夜市！挑戰只用400元逛吃　認了：真的不夠花

台南燈會哆啦A夢遭狂酸「哆啦惡夢」！黃偉哲親揭真相：童年很珍貴

華為小公主當主角「演技尬爆」陸網喊：求放過觀眾！　本人高EQ回應

11歲男童性侵9歲親妹　時間長達五年

兒美館4／3開幕免門票！桃園2飯店兒童、樂齡優惠　1泊3食1350元起

牙結石上有笑臉出沒！　下一秒全部粉碎爽度100%

社會熱門新聞

遭老巡佐下藥迷暈開房！年輕女警淚崩：我都可以當他女兒了

持利刃刺殺雜貨店老闆　兇嫌：練習殺人

林口9旬翁進山區失蹤近1日　遺體尋獲

即／陸軍203旅新兵自殘！家屬緊急送醫

苦命媽打工養3孩　莽兒一晚奪2命毀3家庭

華江橋賓士追尾前車　衝過慢車道險墜河

高雄轎車左轉撞重機　騎士傷重不治

即／國1嚴重事故！聯結車衝出護欄整輛翻毀

國中生挨撞　怒噴司機眼瞎

BMW轎車撞山壁「四輪朝天」駕駛自行脫困

傳民眾欲捐款兇嫌母　里長婉拒理由曝

27歲重機騎士下班遭撞斃！杜卡迪1100S也燒了

車禍命危姊妹搶救第9天　醫曝「妹妹腦完全受損」

交往1天約國中妹公園激戰！回家秒分手慘了

更多熱門

相關新聞

秋廣愛台灣　監督虧：在看啦啦隊

秋廣愛台灣　監督虧：在看啦啦隊

日本職棒巨人隊今天在台北大巨蛋交流戰4比1打敗中信兄弟，巨人隊一壘手秋廣優人繳出猛打賞演出，但比賽中有守備瑕疵，還被監督虧了一下。

破紀錄觀眾　王威晨：沒留下勝利

破紀錄觀眾　王威晨：沒留下勝利

解除巨人隊滿壘　陳琥振臂：養分

解除巨人隊滿壘　陳琥振臂：養分

巨人守備賣力沒放鬆　平野：學習

巨人守備賣力沒放鬆　平野：學習

基隆400年特輯開篇章　單彥博暢談市區變化

基隆400年特輯開篇章　單彥博暢談市區變化

關鍵字：

八堵基隆影音

讀者迴響

熱門新聞

大蛇丸半年「減掉30KG體脂肪」！　對比曝光

基隆警殉職　網傳「分局群組指令」全看傻

養不起4小孩！男星IG發收款QR code：真的撐不住了

遭老巡佐下藥迷暈開房！年輕女警淚崩：我都可以當他女兒了

豬這部位不能吃？專家：2族群恐生病

明回暖！下周二飆30度　強冷氣團再襲「大怒神降溫」下探10度

男rapper隱瞞HPV「至少4女感染」！女友怒爆：這就是所謂負責？

韓69歲婦高空彈跳慘死　工讀生認「沒扣扣環」

「Jisoo在IG限動發了我！」台灣粉絲被欽點激動哭

男友在家一直硬！妹子看傻　掀共鳴：我老公也是

新房剛交屋！鄰居竟偷找工班打掉外牆

持利刃刺殺雜貨店老闆　兇嫌：練習殺人

快訊／小S公公「心肌梗塞家中突猝逝」！享壽84歲

快煮壺方便好用！　台電曝「4不」別忽略

即／大巨蛋漏水球迷撐傘觀戰！遠雄致歉曝原因

更多

最夯影音

更多
走斑馬線被撞懷疑駕駛看直播　國中生爆氣開嗆：你XX眼瞎啊

走斑馬線被撞懷疑駕駛看直播　國中生爆氣開嗆：你XX眼瞎啊
男假冒「188實習檢察官」騙財　女送14支iPhone見本尊氣炸

男假冒「188實習檢察官」騙財　女送14支iPhone見本尊氣炸

高雄李長榮工人遭活埋　受困12小時救出已身亡

高雄李長榮工人遭活埋　受困12小時救出已身亡

派出所前過馬路詭異挨撞　警察10秒出現：開單成功

派出所前過馬路詭異挨撞　警察10秒出現：開單成功

Tiny日本AV出道「毛片遭外流」　至今0片酬..圤智雨：不是咖，被搞正常

Tiny日本AV出道「毛片遭外流」　至今0片酬..圤智雨：不是咖，被搞正常

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面