男衝撞八堵所害2命！傳民眾想捐款兇嫌母　里長拒絕原因曝光

▲簡嫌偷貨車撞死八堵分駐所員警，母親前往基隆殯儀館認屍。（圖／記者黃宥寧攝）



記者董美琪／綜合報導

34歲簡姓男子日前偷車一路橫衝直撞，最後撞進基隆市警局第三分局八堵分駐所，共造成2人死亡。鄰居指出，簡家家境艱困，傳出有善心人士想捐款給他們，但里長反對「現在講這個不好」，表示簡母有工作，若有需求社會局會介入，無需善款。

據《中時電子報》報導，簡嫌排行老二，家中有哥哥和妹妹。簡母在簡父早逝後辛苦帶小孩，平日靠打零工和低收入戶補助撫養三子女。兩兒子外出工作後經濟改善，妹妹因長期精神狀況不佳住院。

▲八堵分駐所門前已設置臨時性水泥防撞石墩。（圖／記者郭世賢翻攝）



里長表示，兩條生命無辜驟逝，「現在談論此事不妥」。簡母兩兒子在精神狀況正常時有工作，簡母自有收入，無需外界善心介入，如果真的有需求，政府會提供支援，希望外界給予簡母空間。

鄰居透露，過年前後，簡家就不平靜，簡男常有幻覺認為「媽媽被殺」、「哥哥殺了媽媽」，頻繁衝到警局報案。簡家後來限制簡男外出，不讓他用家中交通工具，或許導致他在澳底漁港偷車，並開車衝向派出所報案。

鄰居感嘆一連串巧合，簡男發病後衝到漁港，碰到正好停車卸貨的貨車，讓他有機可乘，最終造成悲劇。

▲簡嫌遺體推出殯儀館。（圖／記者黃宥寧攝）

▼簡男從八堵分駐所逃跑，準備衝往平交道。（圖／記者郭世賢翻攝）