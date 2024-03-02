雲林多家企業齊聚徵才　薪資最高60K！ESG講座受注目

▲共有10家廠商徵才，提供近230個工作機會，最高薪資上看60K。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林食品製造業聯合徵才，今（2）日在勞動部雲嘉南分署虎尾就業中心登場，共邀集10家廠商提供近230個工作機會，其中超過9成5的職缺免經驗，3成職缺起薪3.2萬元以上，另有公司開出薪資最高60K要找設備維修技術員。除徵才活動外，還有履歷健檢、職涯諮詢，吸引不少民眾參與場面相當熱鬧。

今日徵才廠商有義美食品、元進莊企業、展昇生鮮企業、樂包子、千巧谷牛樂園等多家廠商共襄盛舉，開出229個工作機會，其中超過9成5職缺不用經驗就能應徵，一早就有不少民眾到場求職找機會。薪資方面，32K以上職缺數有3成，千巧谷牛樂園要找麵包/西點烘焙員，薪資最高也有45K，而義美食品則徵求工程師、業務主管等，薪資都有40K以上。

▲雲林食品製造業聯合徵才，今日在虎尾就業中心登場，吸引不少人求職。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲嘉南分署長劉邦棟今也在現場為求職者加油打氣，劉邦棟表示，雲林為農業大縣，食品製造業工廠為數不少，為滿足廠商年後用人需求，特地辦理此次主題徵才活動，希望能幫民眾找到好工作，也助廠商媒合好人才，此外，為讓企業與求職民眾對永續發展有深入了解，現場還舉辦「永續農業與ESG新視野」就促講座，有多樣化的ESG互動遊戲，吸引不少民眾參與。

看到現場有許多中高齡朋友前來尋職，劉邦棟說，勞動部現也推出「壯世代就業促進措施」，鼓勵年滿55歲以上或年滿45歲以上依法退休者離開職場連續達3個月，經各就業中心推介就業，只要受僱滿90日發給就業獎勵金3萬元，最多發給2次共6萬元。

劉邦棟強調，另為鼓勵雇主運用彈性調整工時、家庭照顧協助、心理諮詢與關懷等友善協助方案，可補助企業每人每月3千元的職場支持輔導費，最長12個月，每年最高30萬元，歡迎壯世代民眾與企業運用。

▲現場舉辦「永續農業與ESG新視野」就促講座。（圖／記者蔡佩旻翻攝）