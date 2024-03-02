　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

胡蘿蔔日盛況空前　1.5萬人衝田裡...歡樂體驗一日農夫

▲2024國際台灣胡蘿蔔日活動已邁入第三年，今日於東勢鄉鐵馬道登場。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲2024國際台灣胡蘿蔔日活動已邁入第三年，今日於東勢鄉鐵馬道登場。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2024國際台灣胡蘿蔔日活動已邁入第三年，今（2）日於東勢鄉鐵馬道登場，吸引1.5萬人下田體驗一日農夫，把彩色胡蘿蔔拔回家，大人小孩都玩得開心盡興。活動中展示日本北海道OSADA 農機株式會社專為VDS活力東勢打造的全台第一台胡蘿蔔採收機；帶領民眾一同體驗農業的魅力，也見證雲林胡蘿蔔的世界級風采。

雲林東勢的種植面積達157公頃，生產的胡蘿蔔占全國產量1/3，胡蘿蔔的品質數量是全台之冠。縣長張麗善指出，在地企業VDS活力東勢生產的胡蘿蔔更是一級棒的「雲林良品」，感謝活力東勢VDS跟東勢鄉農民契作胡蘿蔔田，讓農民可以安心地耕作，並透過以現代科學技術取代傳統農耕，讓胡蘿蔔少了農藥多了安心，提升農產品價值。

▲2024國際台灣胡蘿蔔日活動已邁入第三年，今日於東勢鄉鐵馬道登場。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲2024國際台灣胡蘿蔔日活動已邁入第三年，大人小孩都玩得開心盡興。（圖／記者蔡佩旻攝）

張麗善表示，今日活動盛況空前，讓民眾理解從種植到採收對土地的保護，供應國人安心食材，讓消費者吃得安心，國內外大小食品展售活動及超市賣場均能看到他們的產品。同時VDS也大力推動地方特色農業並結合SDGs議題，將食在地及減塑等議題融入活動，為我們的胡蘿蔔節更添加了一層永續的意義。

張麗善強調，星宇航空及長榮航空也可以喝到VDS品牌胡蘿蔔汁，更拿到高規格歐盟認證、清真認證，這是VDS全體同仁的用心與努力，同時雲林縣政府致力雲林良品行銷的成果，協力企業全力行銷，將雲林良品推向國際，站穩國際市場。

▲2024國際台灣胡蘿蔔日活動已邁入第三年，今日於東勢鄉鐵馬道登場。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲在地企業VDS活力東勢生產的胡蘿蔔更是一級棒的「雲林良品」，感謝活力東勢VDS跟東勢鄉農民契作胡蘿蔔田，讓農民可以安心地耕作。（圖／記者蔡佩旻攝）

VDS 活力東勢總經理王文星表示，東勢鄉擁有沙質土及獨特的氣候及海風，加上我們用的是日本得過農林水產省大賞的種子，種出來的胡蘿蔔特別鮮甜又漂亮，產品規格可以來外銷，於國外超市上架。我們舉辦國際胡蘿蔔日第3年了，今年的主題是農機－拔出新蔔 科技薪傳，感謝日本OSADA農機株式會社幫助打造一台適合台灣的胡蘿蔔採收機，讓整個採收作業更順利。

▲2024國際台灣胡蘿蔔日活動已邁入第三年，今日於東勢鄉鐵馬道登場。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲今日吸引1.5萬人下田體驗一日農夫，把彩色胡蘿蔔拔回家。（圖／記者蔡佩旻攝

 ►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►蘇丹紅延燒全國！主管變造報告遭收押　雲林縣府勒令濟生停工

►雲林街頭警匪追逐！　斗六警車帥氣包夾...通緝犯狼狽落網

►雲林土庫土雞場確診H5N1禽流感　撲殺黑羽土雞7505隻

►雲林交通事故員警新技能　具備第一時間創傷處置能力

 

ET快訊
小S公公許慶祥遺照曝光　靈堂開放時間地點公布
台人全瘋出國「怎樣會考慮國旅？」　大票曝1玩法：唯一解
韓女高空彈跳慘死！工讀生認了「沒扣扣環」
27歲重機騎士下班遭撞慘死　杜卡迪1100S也燒了
明回暖！強冷氣團再襲「大怒神降溫」下探10度
國中生斑馬線被撞　怒嗆駕駛「你眼瞎啊」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

下班遇車禍「秒調頭搶救傷患」　桃園熱血義消善行曝光

雲林多家企業齊聚徵才　薪資最高60K！ESG講座受注目

自由車環台賽桃園站將登場　桃市警：3／11正式賽事將嚴格交管

胡蘿蔔日盛況空前　1.5萬人衝田裡...歡樂體驗一日農夫

性騷三法將上路！　花蓮警宣導性別暴力防治...曝3關鍵

雲林家扶中心頒505萬助學金　調酒金牌何家榮鼓勵學子追夢

「地方創生的最後一哩路，孕育人才」　社區經理人初階課程開訓

夢幻「光藝畫廊」映照12節氣！　台南蘭花雙展限定文創小物搶翻

原住民國中實驗專班聯合成果論壇　呈現多元豐富教育面貌

康寧大學捐2.2億！鼓勵就讀嬰幼保育+長照學系　還有獎學金

撞警局畫面曝！嫌犯毫無減速　倖存女警驚恐憶：直接衝進來

Miusa表姊喊余祥銓：吳宗憲底下的XD　鹿希派一旁傻眼..求救Sandy慘挨罵

大谷翔平老婆網猜是「180cm美女前籃球員」　田中真美子引退+刪IG..疑似陪練畫面流出

剪髮太癢！男童瘋狂大笑　美髮師被逗樂剪不下去XD

兒偷車狂飆連奪2命自己被撞亡　母赴基殯認屍...鄰居：媽媽好可憐

小貨車撞八堵派出所釀1警不治　駕駛秒往鐵軌逃逸「被撞身亡」

大谷透露2023年就訂婚！　　強調妻子是「一名普通人」

24歲警遺體送抵板橋殯儀館　忍喪子痛...父母淚崩相扶持

吳宗憲罕見同框「神祕小女兒」！　曾誇「3女兒中最漂亮」正臉曝光

撞警局畫面曝光！駕駛「3秒死亡加速」男警無法反應殉職

下班遇車禍「秒調頭搶救傷患」　桃園熱血義消善行曝光

雲林多家企業齊聚徵才　薪資最高60K！ESG講座受注目

自由車環台賽桃園站將登場　桃市警：3／11正式賽事將嚴格交管

胡蘿蔔日盛況空前　1.5萬人衝田裡...歡樂體驗一日農夫

性騷三法將上路！　花蓮警宣導性別暴力防治...曝3關鍵

雲林家扶中心頒505萬助學金　調酒金牌何家榮鼓勵學子追夢

「地方創生的最後一哩路，孕育人才」　社區經理人初階課程開訓

夢幻「光藝畫廊」映照12節氣！　台南蘭花雙展限定文創小物搶翻

原住民國中實驗專班聯合成果論壇　呈現多元豐富教育面貌

康寧大學捐2.2億！鼓勵就讀嬰幼保育+長照學系　還有獎學金

百貨話題新櫃　Rosé愛用CURLY SHYLL也報到

下班遇車禍「秒調頭搶救傷患」　桃園熱血義消善行曝光

加薩糧援站115死！　生還者直指「以色列軍隊」朝人群開火

小S公公許慶祥靈設龍巖　不辦公祭遺照曝光

燒腦驚悚韓劇《遺贈的秘密》　天降意外之財究竟是禍還是福？

小孩像老婆前男友！他要求驗DNA　人妻慌了「1招想偷改結果」　

Toyz直播辛辣追問！　蕾菈「染毒關鍵原因」全說了：吸引力太大

二哈把絨毛娃娃「攬緊緊」！散步前「把它放門口」只因可愛原因

滑雪途中「地面出現呆萌小臉」　野生白鼬探頭打招呼：你好嗎？

恐怖！高雄3.4萬kg蘇丹紅辣椒粉已流7縣市　工廠又查封3.2萬kg

警抓毒蟲主人喊「全部趴下」　呆萌博美犬四肢趴地不敢動

地方熱門新聞

「幸福新北 戀戀中港」百萬璀璨燈海光雕　點亮新莊中港河廊　

偷車男撞殺騎士、員警　衛生局：非列管個案

廳舍修繕也要做好火災預防工作

重電概念股飆漲　綠石全球能源基金擴大在台投資

台灣王爺總廟南鯤鯓代天府新任總幹事侯賢名就職

診斷居家安全南消四大開消防處方箋

「總裁點²頭 X 統一獅粉絲見面會」讓孩子不受飢餓

屏東物產上架熊本超市　台積電員工超興奮

3德籍交換生環台爆胎　警助補胎再出發

城鄉均衡發展　引領花蓮朝國際城市邁進

康寧大學捐2.2億！鼓勵就讀幼保長照學系

台南環盟指控水源區國土破壞政府不管？

林岱樺開第一槍　宣布參戰2026高雄市長

寒夜短褲男機車「刁車」鹿野警神救援

更多熱門

相關新聞

雲林家扶中心頒505萬助學金

雲林家扶中心頒505萬助學金

雲林家扶中心每一年必須募集超過一千萬元，幫助孩子們求學，讓他們能順利註冊並完成學業，這些都是來自社會大眾的愛心。這學期有143位高中職學生與261位大專生，獲得共505萬元助學金的協助，今（2）日頒發典禮邀請第一屆金酒盃全國調酒大賽金牌的大專生何家榮現場表演，為所有家扶學子作榜樣。

疫苗隊前進雲林校園！3月起跑

疫苗隊前進雲林校園！3月起跑

歡喜心行善會捐20部輪椅　雲基患者受惠

歡喜心行善會捐20部輪椅　雲基患者受惠

雲林重要橋梁建設改道！　水碓南橋第二階段施工預計2025年元月全線完工

雲林重要橋梁建設改道！　水碓南橋第二階段施工預計2025年元月全線完工

雲林農民節表彰大會展現農業力量

雲林農民節表彰大會展現農業力量

關鍵字：

雲林VDS活力東勢2024國際台灣胡蘿蔔日

讀者迴響

熱門新聞

快訊／小S公公「心肌梗塞家中突猝逝」！享壽84歲

浴室裝禦寒1神物　過來人推爆：洗澡爽翻

基隆警殉職　網傳「分局群組指令」全看傻

阿嬤偷餵2月嬰喝白開水！她「腸腫」險丟命

「倒出加熱」而已　夜市1小吃賣60元他傻眼

淡出12年　「台灣第一男模」陳俊生55歲體態超狂　！

「Jisoo在IG限動發了我！」台灣粉絲被欽點激動哭

苦命媽打工養3孩　莽兒一晚奪2命毀3家庭

遭老巡佐下藥迷暈開房！年輕女警淚崩：我都可以當他女兒了

Tiny被日片商弄　圤智雨：要求多被搞也正常

滴妹「罕見同框放閃小5歲男友」！

即／日長野雪崩「10人遭活埋」！

快訊／公公在家猝逝「小S悲痛證實了」！

小S公公最後身影曝光！「1個月前還搭機旅遊」

網紅「穿超辣接小孩」爸爸群組暴動

更多

最夯影音

更多
撞警局畫面曝！嫌犯毫無減速　倖存女警驚恐憶：直接衝進來

撞警局畫面曝！嫌犯毫無減速　倖存女警驚恐憶：直接衝進來
Miusa表姊喊余祥銓：吳宗憲底下的XD　鹿希派一旁傻眼..求救Sandy慘挨罵

Miusa表姊喊余祥銓：吳宗憲底下的XD　鹿希派一旁傻眼..求救Sandy慘挨罵

大谷翔平老婆網猜是「180cm美女前籃球員」　田中真美子引退+刪IG..疑似陪練畫面流出

大谷翔平老婆網猜是「180cm美女前籃球員」　田中真美子引退+刪IG..疑似陪練畫面流出

剪髮太癢！男童瘋狂大笑　美髮師被逗樂剪不下去XD

剪髮太癢！男童瘋狂大笑　美髮師被逗樂剪不下去XD

兒偷車狂飆連奪2命自己被撞亡　母赴基殯認屍...鄰居：媽媽好可憐

兒偷車狂飆連奪2命自己被撞亡　母赴基殯認屍...鄰居：媽媽好可憐

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面