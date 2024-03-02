胡蘿蔔日盛況空前　1.5萬人衝田裡...歡樂體驗一日農夫

▲2024國際台灣胡蘿蔔日活動已邁入第三年，今日於東勢鄉鐵馬道登場。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2024國際台灣胡蘿蔔日活動已邁入第三年，今（2）日於東勢鄉鐵馬道登場，吸引1.5萬人下田體驗一日農夫，把彩色胡蘿蔔拔回家，大人小孩都玩得開心盡興。活動中展示日本北海道OSADA 農機株式會社專為VDS活力東勢打造的全台第一台胡蘿蔔採收機；帶領民眾一同體驗農業的魅力，也見證雲林胡蘿蔔的世界級風采。

雲林東勢的種植面積達157公頃，生產的胡蘿蔔占全國產量1/3，胡蘿蔔的品質數量是全台之冠。縣長張麗善指出，在地企業VDS活力東勢生產的胡蘿蔔更是一級棒的「雲林良品」，感謝活力東勢VDS跟東勢鄉農民契作胡蘿蔔田，讓農民可以安心地耕作，並透過以現代科學技術取代傳統農耕，讓胡蘿蔔少了農藥多了安心，提升農產品價值。

▲2024國際台灣胡蘿蔔日活動已邁入第三年，大人小孩都玩得開心盡興。（圖／記者蔡佩旻攝）

張麗善表示，今日活動盛況空前，讓民眾理解從種植到採收對土地的保護，供應國人安心食材，讓消費者吃得安心，國內外大小食品展售活動及超市賣場均能看到他們的產品。同時VDS也大力推動地方特色農業並結合SDGs議題，將食在地及減塑等議題融入活動，為我們的胡蘿蔔節更添加了一層永續的意義。

張麗善強調，星宇航空及長榮航空也可以喝到VDS品牌胡蘿蔔汁，更拿到高規格歐盟認證、清真認證，這是VDS全體同仁的用心與努力，同時雲林縣政府致力雲林良品行銷的成果，協力企業全力行銷，將雲林良品推向國際，站穩國際市場。

▲在地企業VDS活力東勢生產的胡蘿蔔更是一級棒的「雲林良品」，感謝活力東勢VDS跟東勢鄉農民契作胡蘿蔔田，讓農民可以安心地耕作。（圖／記者蔡佩旻攝）

VDS 活力東勢總經理王文星表示，東勢鄉擁有沙質土及獨特的氣候及海風，加上我們用的是日本得過農林水產省大賞的種子，種出來的胡蘿蔔特別鮮甜又漂亮，產品規格可以來外銷，於國外超市上架。我們舉辦國際胡蘿蔔日第3年了，今年的主題是農機－拔出新蔔 科技薪傳，感謝日本OSADA農機株式會社幫助打造一台適合台灣的胡蘿蔔採收機，讓整個採收作業更順利。

▲今日吸引1.5萬人下田體驗一日農夫，把彩色胡蘿蔔拔回家。（圖／記者蔡佩旻攝）