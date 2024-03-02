雲林家扶中心頒505萬助學金　調酒金牌何家榮鼓勵學子追夢

▲雲林家扶助學金頒發典禮，這學期有143位高中職學生與261位大專生，獲得共505萬元助學金的協助。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林家扶中心每一年必須募集超過一千萬元，幫助孩子們求學，讓他們能順利註冊並完成學業，這些都是來自社會大眾的愛心。這學期有143位高中職學生與261位大專生，獲得共505萬元助學金的協助，今（2）日頒發典禮邀請第一屆金酒盃全國調酒大賽金牌的大專生何家榮現場表演，為所有家扶學子作榜樣。

雲林家扶大專生何家榮現場俐落擦拭杯具、流利專業搖晃雪克杯調飲獲得滿堂采。何家榮說，感謝雲林家扶從國小陪伴關懷至今；高中職後全力以赴餐飲科，獲得飲料調製乙級、國際禮儀乙級、烘焙丙級、中式麵食丙級、餐飲服務丙級等證照提升專業能力，及至大學對調酒熱愛參加比賽榮獲第一屆金酒盃全國調酒大賽金牌。衷心謝謝助學人支持多元學習，更深深感受助學人陪伴的濃度，得以持續提升夢想高度而無後顧之憂。

▲江鳥咖啡將春節期間販售咖啡禮盒約18萬元營收全數捐贈助學金。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

江鳥咖啡創辦人廖溶孃肯定雲林家扶學子勇敢追夢的能量，特別將春節期間販售咖啡禮盒約18萬元營收全數捐贈助學金，也以「江鳥」創業歷程分享給現場學子。廖溶孃表示，教育是最好的投資，也是我們社會發展的基石，不斷的學習對於未來是非常有幫助的，江鳥咖啡將繼續傳遞公益理念，感謝社會的支持。

雲林縣長張麗善表示，社會經濟受到疫情影響不景氣，但仍有許多善心人士及熱心團體支持雲林家扶中心的助學金頒發。張麗善感謝江鳥咖啡做公益善盡社會企業責任，更是落實聯合國永續發展目標SDGs1「消除貧窮」及SDGs4「優質教育」，讓家扶學子可以安心就學，看到雲林家扶大專生於專業技能用心及熱愛，肯定即將要畢業學子在踏入職場前，持續精進勇於提升自我能力。

▲今日頒發典禮邀請第一屆金酒盃全國調酒大賽金牌的大專生何家榮現場表演，為所有家扶學子作榜樣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林家扶主委陳燦勳指出，今日頒發典禮邀請何家榮在現場表演拿手的調酒，也是希望他能成為所有家扶學子的榜樣，在社會各界的愛心協助下，期盼家扶兒少「搖」出夢想的高度「調」出希望的濃度，能夠多元發展學習技能及專長，將來有機會也能回饋社會，成為幫助弱勢的一份子。也感謝各界善心人士面對不景氣，仍願意助學，相信孩子們會努力讀書，將來學業有成、就業後，也能回饋社會，讓愛循環。