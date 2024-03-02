疫苗隊前進雲林校園！　提供學生新冠免疫防護3月起跑

▲雲林縣衛生局將於3月起陸續安排醫療團隊進入校園集中施打新冠XBB疫苗。（圖／資料照片／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國內新冠疫情呈現上升趨勢，近日人群聚集頻率增加，疫情傳播風險上升，預估2月底至3月初將有一波流行雲林縣衛生局呼籲民眾仍應留意自身健康狀況，儘速接種新冠XBB疫苗。為打造健康安心校園，將於3月起陸續安排醫療團隊進入校園集中施打新冠XBB疫苗，提升校園防護力。

依據加拿大定點醫師監測網絡(SPSN)2月15日發表最新研究指出，12歲以上青少年及成人接種新冠XBB疫苗對於新冠輕症預防效果佳，無論是12到64歲或是65歲以上之保護效益均為五成(分別為47%和52%)，如為過去曾感染過新冠者，接種新冠XBB疫苗保護效益更高達67%。此研究亦為首見有涵蓋青少年族群之XBB疫苗真實世界保護效益分析結果，顯示青少年接種XBB疫苗，如同成人預防效果，能有效降低新冠輕症發生機會。

雲林縣衛生局呼籲民眾持續落實手部衛生及咳嗽禮節等衛生好習慣，於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所時，建議仍要佩戴口罩以維健康。如出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，請儘速就醫並在家休息，避免接觸脆弱族群，保護自己與他人。

衛生局長曾春美表示，為避免COVID-19病毒傳播，除校園接種外，特協調衛生所辦理長照機構、職場、社區集中接種，也籲請各企業、公司行號、照護機構及鄉鎮村里共同響應，凡有意接種人數達二十人以上，可洽詢所在地衛生所安排集中接種。

另，雲林縣計有120家合約院所提供新冠XBB疫苗接種服務，接種院所資訊歡迎登入雲林縣衛生局網站/疫苗地圖查詢，以選擇方便接種的時間，前往就近的地點接種。