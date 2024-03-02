恐怖！高雄3.4萬kg蘇丹紅辣椒粉已流7縣市　工廠又查封3.2萬kg

▲高雄市衛生局日前於津棧國際貿易、佳廣國際貿易公司工廠查獲逾3.2萬kg蘇丹紅辣椒粉。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

蘇丹紅辣椒粉流入市面，造成全台食安危機。高雄市衛生局日前會同食藥署抽驗，經查高雄「海順國際食品」、「津棧國際貿易」、「佳廣國際貿易」售出的8批辣椒粉檢出蘇丹紅成分，並有3萬4414公斤流入7縣市。另外又於津棧國際貿字、佳廣國際貿易公司廠區查封3萬2739公斤未售出的違規辣椒粉，全案移送高雄地檢署偵辦。

高雄市衛生局抽驗轄內餐飲業及輸入業，抽檢結果「海順國際食品有限公司」、「津棧國際貿易有限公司」、「佳廣國際貿易有限公司」等1家製造業及2家輸入業自中國大陸進口製售辣椒粉共8批，經檢出蘇丹紅成分4-8ppb，而依規定是不得檢出。

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▲8批違規辣椒粉逾3.4萬kg已流入7縣市。（圖／記高雄市衛生局提供）

衛生局調查，這8批違規辣椒粉原料都是來自「津棧國際貿易有限公司」及「佳廣國際貿易有限公司」，而這2家公司實際營業地址相同，並自中國大陸「KAVIN SHIPPING LTD」輸入辣椒粉。衛生局將全案主動移請臺灣高雄地方檢察署偵辦。

衛生局昨(1日)配合高雄地檢署指揮，會同食藥署南區管理中心、保七總隊，於「津棧國際貿易有限公司」、「佳廣國際貿易有限公司」工廠查封違規產品共3萬2739公斤。

另外，「海順國際食品有限公司」、「津棧國際貿易有限公司」、「佳廣國際貿易有限公司」製售產品共3萬4414公斤已流向新北市、桃園市、台中市、彰化縣、雲林縣、台南市、高雄市等7縣市，高市府已通知各縣市衛生主管機關監督下架。

▲津棧國際貿易、佳廣國際貿易公司廠區同址，現場查封3萬2739公斤違規辣椒粉。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局強調，蘇丹紅色素非我國准用的著色劑，不得使用於食品中，全案違反食品安全衛生管理法第15條第1項第10款添加未經中央主管機關許可之添加物，依同法第44條規定可處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰，再依同法第49條規定依其情節最高可處7年以下有期徒刑及併科新臺幣1億元以下罰金。