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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

轟綠營「選舉暗黑招數」頻出　凌濤：更顯蔣萬安任命正確

▲▼國民黨召開「 羅致政最新高畫質爆料」國際記者會，由2024競選發言人凌濤公布新一波羅致政桃色影片照片。（圖／記者湯興漢攝）

▲桃園市議員凌濤。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹宜庭／台北報導

台北市長蔣萬安宣布最新一波小內閣人事，未來新設的青年局局長，由現任市府發言人殷瑋出任。針對民進黨議員何孟樺、顏若芳等人批評此人事任命不合格，桃園市議員凌濤2日反擊，民意代表不針對青年市政規劃發表藍圖，進行政策辯論，只願人身攻擊，以政治抹黑鬥爭為起手式，只可見得該幾位綠營民代「急了」，正在為2026選舉佈局，更顯得蔣萬安的首長任命相當正確。

凌濤今日表示，民意代表不針對青年市政規劃發表藍圖，進行政策辯論，只願人身攻擊，以政治抹黑鬥爭為起手式，只可見得該幾位綠營民代「急了」，正在為2026選舉佈局，更顯得蔣萬安的首長任命相當正確。他說，市民咸認直轄市一級主管要有為有守，應站在市民立場發聲，而非任憑民意代表表示要「文如火」，連火不火爆都要定義，如果連這點就事論事都覺得「太火爆」，自己受不了壓力，是否能勝任民代就會被打上問號。

另對林延鳳提到深坑大火一案，凌濤指出，該負責任官員已請辭，任何要借題發揮的政治意圖都會被看破手腳，林延鳳說「不僅所享能力超過能力所及」、「出一張嘴就能做大官」，套用在三位民進黨籍民代身上，恐怕更為貼切。

「對蔣萬安該人事案高度肯定，也對綠營議員的批評表示不解與遺憾。」凌濤說，殷瑋接任局長、副發言人蔡畹鎣接任專委，有助於蔣針對國際、青年與社群事務的擴展，而也因殷瑋熟悉媒體生態、蔡熟悉新世代社群邏輯，相關市政呈現能更直接接觸到青年族群。

凌濤痛批，何孟樺、顏若芳、林延鳳刻意莫須有地指控相關的人事安排，徒有「對人不對事」的印象，只顯示綠營自己毫無格調、藐視專業，這並非市民與青年之福，建議相關市政討論仍應回到青年事務的具體規劃主軸上。

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