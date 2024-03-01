殷瑋接青年局綠議員怒批不合格　蔣萬安：借重他的經驗

▲台北市長蔣萬安出席「2024台北杜鵑花季X大安森林公園三十有成開幕式」受訪。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市長蔣萬安宣布最新一波小內閣人事，未來新設的青年局局長，由現任市府發言人殷瑋出任。針對民進黨議員何孟樺、顏若芳等人批評此人事任命不合格，恐成蔣市府又一顆地雷，蔣萬安1日說，殷瑋經驗豐富、歷練完整同時也有國際視野，未來會借重他的經驗，全面推動年輕朋友的業務。

蔣萬安說，這次整體人事調整跟安排，最主要是隨著各種階段施政的進程，希望能夠在過去一年，從一開始磨合到逐漸上軌道，接下來希望用活力跟衝勁，讓整個內閣團隊持續往前邁進，人事調整希望更加年輕，發揮創意以及各項創新作法與特色。

蔣萬安也特別感謝前環保局長吳盛忠，這一年多非常用心且透過專業來付出，特別在第一年能穩住北市環保局各項業務，打下了深厚的基礎。

至於第一位青年局長，由現任的顧問兼發言人殷瑋出任，蔣萬安說，他的學經歷非常豐富，過去公務經驗也非常完整，從總統府、各公務部門，也有民間企業，同時也有國際視野。

蔣萬安提到，這次台北市成立青年局，也是全國第一個有國際發展科的青年局，希望未來殷瑋能夠持續推動各項青年業務，同時跟國際對接。

至於徐世勳由客委會主委轉任環保局長，蔣萬安說，徐世勳的學經歷非常完整之外，也是借用他特別將客家文化與聯合國SDGs這個環境永續的議題，做一個非常適切且巧妙的結合，非常成功。另外，徐在擔任市議員期間，對於包括環保衛生警政議題也非常關注，所以相關業務也相當熟悉，接下來希望透過他的專業、創意發想，將客家文化推廣到全台北市每一個角落。

至於有民進黨議員質疑殷瑋脾氣火爆、人選不適合，蔣萬安笑說，「他在現場你可以問他」，強調青年局未來的業務，其實非常廣，希望透過殷瑋過去青年培育豐富的經驗，未來能夠對青年朋友，各項的心聲、議題，能夠全面地推廣。

蔣萬安說，另外，市府很希望給予年輕朋友更多國際的經驗，拓展年輕朋友的國際視野，因此特別在青年局向下成立了國際發展科，未來都會借重殷瑋他的經驗，當然我們也會透過整個青年局的團隊，來全面推動年輕朋友的業務。

而殷瑋則表示，火不火爆這個東西，就像煎荷包蛋一樣，有人喜歡火大一點可以比較焦，有些喜歡火小一點的可以吃半熟，「既然我們來當廚師，火是大還是小，看客人意見，如果客人覺得火比較大，我們就把火調小一點，客人如果覺得火小，我們就調大一點」。

殷瑋說，包括何孟樺議員在內，從昨晚到今早已經開始透過簡訊還有line的方式，來先「拜碼頭」，也希望接下來在府會關係，一定是一樣有一種和諧的基礎，來希望能夠推進接下來局處的業務，這個是最重要的。

殷瑋表示，不管是當發言人還是當青年局長，任何人在任何崗位上就是做什麼就要像什麼，一定就是依照被賦予的角色來進行，「就像我相信，議員雖然在議會公開場合，有他監督的職責，但私底下也是非常和善可親的好人，這是一樣的道理，我覺得這應該沒問題」。

至於是否擔心未來備詢時會被針對？殷瑋說，議員理論上應該不會特別去針對過去的事件，大家就事論事，就像他之前在發言的時候也都說過，一些批評身為發言人要做回應，但重點是如果少用一些形容詞，多提一些具體的、有助於市政推動討論的話，應該會是市民樂意看見的。