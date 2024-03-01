接青年局引民進黨議員反彈　殷瑋：議員都有先來「拜碼頭」

▲準台北市青年局長殷瑋出席「2024台北杜鵑花季X大安森林公園三十有成開幕式」受訪。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市長蔣萬安宣布最新一波小內閣人事，未來將新設青年局，局長由現任市府發言人殷瑋出任；但此人事案遭到民進黨議員批評，質疑此人事任命不合格，恐成蔣市府又一顆地雷。對此，殷瑋1日受訪說，包括何孟樺議員在內，從昨晚到今早已經開始透過簡訊還有line的方式，來先「拜碼頭」，也希望接下來在府會關係，一定是一樣有一種和諧的基礎。

而殷瑋則表示，火不火爆這個東西，就像煎荷包蛋一樣，有人喜歡火大一點可以比較焦，有些喜歡火小一點的可以吃半熟，「既然我們來當廚師，火是大還是小，看客人意見，如果客人覺得火比較大，我們就把火調小一點，客人如果覺得火小，我們就調大一點」。

殷瑋說，包括何孟樺議員在內，從昨晚到今早已經開始透過簡訊還有line的方式，來先「拜碼頭」，也希望接下來在府會關係，一定是一樣有一種和諧的基礎，來希望能夠推進接下來局處的業務，這個是最重要的。

殷瑋表示，不管是當發言人還是當青年局長，任何人在任何崗位上就是做什麼就要像什麼，一定就是依照被賦予的角色來進行，「就像我相信，議員雖然在議會公開場合，有他監督的職責，但私底下也是非常和善可親的好人，這是一樣的道理，我覺得這應該沒問題」。

至於是否擔心備詢時會被針對？殷瑋說，議員理論上應該不會特別去針對過去的事件，大家就事論事，就像他之前在發言的時候也都說過，一些批評身為發言人要做回應，但重點是如果少用一些形容詞，多提一些具體的、有助於市政推動討論的話，應該會是市民樂意看見的。