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主張「審查NCC委員36天以上」　民眾黨立委：一定要審好審滿

▲▼民眾黨主席柯文哲、立委張啓楷。（圖／翻攝自Facebook／張啓楷）

▲民眾黨主席柯文哲、立委張啓楷。（圖／翻攝自Facebook／張啓楷）

記者詹宜庭／台北報導

總統與立委大選落幕，部分NCC委員也將屆期改任，中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會（衛星公會）1日提出產業3大訴求，包括期盼政府針對不合時宜的廣電法規進行修法等。民眾黨立委張啓楷表示，對於NCC委員等重人事案審查，民眾黨主張審查36天以上，「審好審滿」，並提出民眾黨版「衞星廣播電視法」、「媒體議價法」，落實新聞有價。

衛星公會昨日發布新聞稿提出3大訴求，第一，政府應與廣播電視產業媒體有更多溝通與互動，邀相關業者進行深入討論，尋求解決媒體產業困境的具體方案。第二，針對廣電法規不合時宜的內容，應盡速完成修法，並制定能夠鼓勵電視內容產業發展的法令；第三，呼籲本屆NCC委員遴選應回歸專業本位，讓NCC維持專業獨立監管機制，還給媒體產業專業自主的營運空間。

對此，張啓楷表示，對NCC新人事會「審好審滿」、大力改革NCC，並全力支持媒體產業發展，並提出民眾黨版「衞星廣播電視法」、「媒體議價法」，落實新聞有價。

張啓楷說，過去NCC委員等重人事案審查，國民黨時期審查僅21天、民進黨時期22天，總是審的非常倉促，因此，民眾黨主張至少需多審查兩週，也就是22天再加14天以上，才能夠確實審查把關，一定要「審好審滿」。

張啓楷提到，NCC委員受提名人應該具備專業、獨立性與公正性，民眾黨委員們都會確實審查。如委員提名不具備專業性及獨立性，會修改NCC組織法，阻止萬年委員的情況。

張啓楷表示，他會全力支持、協助媒體產業發展，督促政府與廣播電視產業媒體建立更多的溝通與互動 。針對不合時宜法令儘速修正，為落實新聞有價和使用者付費的「媒體議價法」，民眾黨也會提出版本。NCC必須大力改革，並且結合文化部文化內容策進院、流行音樂暨影視產業局等政府部門，在用人為才、專業決策、施政目標和資源分配進行全面改革。

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