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監督執政黨是在野黨的天職 　傅崐萁：必須整合所有力量制衡民進黨

▲▼立法院,召委,國民黨,民眾黨,傅崐萁,民進黨。（圖／花蓮縣政府提供）

▲國民黨團總召傅崐萁（右三）指出，監督政府是在野黨的天職，國民黨已經釋出高度的善意，與民眾黨無論是在法案、召委及委員會議事等各方面的合作。

政治中心／綜合報導

昨(2/29)日立法院各委員會召委選舉，國民黨團自提人選皆順利當選，且獲得民眾黨的支持。國民黨團總召傅崐萁指出，「本會期召委選舉結果展現國民黨的團結一致及民眾黨的高度誠意」，選舉結果不僅展現出國民黨團的團結一致，更表示在野黨都有共識要強力監督民進黨，彼此都在召委選舉充分釋出善意，這也讓過去幾日綠媒、網軍、側翼的見縫插針不攻自破，自打嘴巴。

傅崐萁認為，全世界的國會都必須過半才有實質的影響力，即便是內閣制國家也是國會過半數才能掌握政權，今天台灣中央執政的是民進黨，國民黨是在野黨，固然在立法院是多數，但並不是實質過半，因此無法完全主宰國會。在野黨必須要整合所有的力量來制衡強大又鴨霸的民進黨，監督政府是在野黨的天職，國民黨已經釋出高度的善意，與民眾黨無論是在法案、召委及委員會議事等各方面的合作，我們都會展開雙臂，民眾黨團也高度誠意，不斷表達良善的態度，表示有共識的法案兩黨將一起來推動，彼此友善合作。

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傅崐萁表示，民眾黨團非常的客氣，在第一個會期沒有提出任何黨團推薦的委員會召委人選，並且把8個委員會的全員8票都投給國民黨團的召委人選，展現高度的合作誠意與善意。接下來也會共同合作來制衡民進黨，所以藍白合作才能在國會擁有絕對的多數，方能強力的壓制、制衡民進黨。而民進黨最懼怕的就是藍白合作在國會絕對過半，因此國民黨團觀察到綠營側翼網軍全面出擊，甚至比總統大選前出動得更加的頻繁，假借藍粉不斷地在洗板帶風向。

傅崐萁提出，國民黨是在野黨，只要是能夠制衡民進黨，並推動有利於國家、民生的法案，國民黨團都願意與民眾黨合作。本會期國民黨團將強力推動國會改革及人事同意權等相關法案，民生議題則是65歲以上的老人健保免費必須是全國一致，讓銀髮族長輩能夠得到安養及照顧。

傅崐萁強調， 不跟民眾黨有任何的協商是現在民進黨柯建銘總召的基本態度，蔡英文總統也即將卸任，因此大概也不會有相關的溝通，但這一立場是否代表賴清德總統當選人在520就職之後的態度，國民黨團還有待觀察。
 

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