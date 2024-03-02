楊寶楨將隨蔡壁如進台中市府？　黃暐瀚斷言：不會！這太有針對性

▲楊寶楨、蔡壁如聚餐。（圖／翻攝自Facebook／大媽老司機 JuJu Driver）



記者詹宜庭／台北報導

網紅「大媽老司機」日前在臉書貼出民眾黨前發言人楊寶楨、民眾黨前立委蔡壁如、前民眾黨立委參選人李有宜等人的餐會合照，遭外界解讀楊寶楨是否有轉戰台中參選議員的可能性。對此，媒體人黃暐瀚1日表示，台中市長盧秀燕有意與民眾黨主席柯文哲合作，若現在把楊寶楨找去台中市政府，會太有針對性。

黃暐瀚昨日在政論節目《關鍵時刻》中指出，他有跟楊寶禎聯絡上，也有瞭解她的心情，但基於道義不便替她說，她有她自己的規劃。黃暐瀚透露，楊寶楨與蔡壁如、李有宜一起吃飯，可見她是遠離黨中央的這一群，大家會問「是要跟蔡壁如到台中去嗎？」而他的政治分析是「不會」。

黃暐瀚分析，盧秀燕找了蔡壁如擔任台中市府顧問，如果再找楊寶楨進台中市政府會太有針對性，好像所有民眾黨內跟黨中央漸行漸遠的人都被盧秀燕吸走。不過，盧秀燕顯然希望跟民眾黨主席柯文哲合作的，也就是2028總統大選時，若柯文哲民調低於盧秀燕，又願意合作，這次早點談好的話，她不會放棄跟柯合作機會。

黃暐瀚也說，藍白合要談到2026、2028大選，這時候若把楊寶楨拉進去台中市府，這個針對性太強了。如果柯文哲聰明的話，就要把楊寶楨找回來，雖然黨內有人在競爭，但是不要放棄有知名度又有寶粉的楊寶楨，讓她留在民眾黨，對民眾黨來說是比較好的。