民眾黨8票召委投藍候選人　黃暐瀚：遇強則屈、借花獻佛

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）



記者詹宜庭／台北報導

立法院29日舉行委員會召委選舉，民眾黨團宣布全力支持國民黨提出人選，雙方在投票意向上達成「藍白合」。對此，資深媒體人黃暐瀚以電影《賭神》為例，指出民眾黨的八票召委投藍，就是「遇強則屈、借花獻佛」的心法，以小博大，，要讓自己變「關鍵」，而不只是「少數」。

黃暐瀚今日在臉書發文指出，高進真正成為賭神的一戰，是靠著師傅靳能沒有教他的「遇強則屈、借花獻佛」。面對當屆賭神高傲，還有髮絲換髮手靳輕，以及老謀深算的師父靳能，外加一個可以偷瞄底牌的神眼朱老九，高進以一對四，看似沒勝算，所以「遇強則屈」。而借花獻佛是故意假裝相信靳輕，讓她換掉了假的底牌，擊潰了信心滿滿的高傲，其實這個「花」就是靳輕的換牌，「妳不來換，我不會贏，但我料準妳會換，借力使力，讓妳自己，擊敗自己。」

黃暐瀚表示，民眾黨的八票召委投藍，就是這個心法。由於是雙召委制，白贏八票不管投誰，都無關勝敗，與立法院長選舉不同，但民眾黨不但自己不拿召委，還轉投藍營，八票入匭。所以情勢丕變，豬羊變色，從原本的「藍白沒默契」變成「藍白有默契」；從「藍營有怒氣」變成「基層不生氣」；從「老柯天天氣」變成「綠營不放棄」。

黃暐瀚強調，民眾黨以小博大，這次可以跟藍合作，下次未必就不跟綠營配合。此外，綠營可不止主戰派柯建銘一人，鴿派依舊會對白營招手，民眾黨的彈性，要讓自己變「關鍵」，而不只是「少數」。