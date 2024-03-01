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縮短陸配入籍年限惹議　藍委拿數據：不會增加健保負擔

▲▼國民黨全代會,組發會主委許宇甄。（圖／記者李毓康攝）

▲立委許宇甄。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨立法院黨團擬推動陸配入籍年限縮短，將現行的6年改為4年，民進黨批有國安疑慮表態反對。國民黨立委許宇甄1日對此表示，推動陸配、外配取得身分證年限齊一，符合政府推動的移民政策，且依規定，陸配申請直系血親來台定居一年僅60名，申請來台定居名額不會增加，因此不會增加健保負擔。

許宇甄表示，民國98年「兩岸人民關係條例」第17條修法，將大陸配偶取得身分證年限從8年改為6年，施行迄今已逾14年，而外籍配偶適用「入出國及移民法」取得身分證年限規定僅需4年，無論非本國籍配偶來自何處，其婚姻對象都是我國國民，基於憲法平等原則，並進一步保障兩岸婚姻大陸配偶來台生活權益，實現兩公約人權保障之措施，爰擬修法讓大陸配偶與外籍配偶取得身分證年限齊一，以符合政府推動之移民政策，強化婚姻移民的家庭團聚權。

許宇甄指出，至於調降大陸配偶取得身分證年限會不會擴大大陸配偶70歲以上直系血親來台定居人數？進而影響健保支出？我必須強調，不會影響健保支出。

許宇甄強調，內政部主管的「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留及定居數額表」規定的很清楚，大陸配偶欲申請直系血親來台「定居」，必須年滿70歲，且一年僅有60個名額，本次所提「兩岸人民關係條例」第17條若能完成修法，可申請來台定居名額不會增加，因此不會增加健保負擔。

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