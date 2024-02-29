反對縮短中配入籍時間　黃捷：香港已經示範「如何洗人口」

▲民進黨立委黃捷。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨團主張將中國籍配偶入籍年限從6年縮短到4年，民眾黨團也表態支持，引發關注。不過，民進黨立委黃捷今（29）表態反對，她指出，香港已經示範中國如何洗人口，並造成醫療資源、社會福利崩潰的後果，藍白急於替中國人爭取權益，存的是什麼心？背後代表誰的意志？

黃捷透過社群平台提出反對中配入籍時間縮短的4個理由：第一，中配要比照外配從6年改為4年？中配在入籍上，其實擁有其他外配沒有的福利，例如拿到身分證後，70歲的父母、12歲的兒女可以直接申請定居，若要改4年，應先比照外配放棄國籍、並禁止依親，完全比照外國籍，再來談年限問題。

黃捷表示，第二，香港已經示範中國如何洗人口，並造成醫療資源、社會福利崩潰的後果，更不用說投票的權利，一到大選，中共就能輕鬆利用台灣的民主促統，甚至擴大利用中配對台介選，一個對台懷有敵意的獨裁國家，應更小心謹慎。

黃捷指出，第三，藍白立委在立院的首要提案，不是捍衛台灣人民的權益，反而急於替中國人爭取權益，存的是什麼心？投票給你們的是中國人嗎？背後代表誰的意志？第四，她這個會期在內政委員會，會堅守立場，以台灣人民權益為優先。

黃捷此文一出，許多網友紛紛留言反對縮短中配入籍年限，並力挺表示「絕不妥協」、「加油!幫台灣人挺住」，更有網友憤慨站初表示「願意站上街頭」、「已經準備好10年前太陽花10年後的今天又要再上街頭」。