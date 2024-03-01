《電子簽章法》22年沒修法！　藍委喊話：智慧政府不該只是口號

▲國民黨立委舉行「政府是不是還在撥接？大膽擁抱電子簽章吧！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

《電子簽章法》自民國91年施行，迄今已20多年，然法規並未隨科技進展而與時俱進。國民黨立委葛如鈞、吳宗憲、徐巧芯今（1）日召開記者會表示，科技快速進步，智慧政府不該再只是口號，他們將提《電子簽章法》修正草案，讓法律盡快跟上科技的腳步。

葛如鈞指出，目前正在施行的《電子簽章法》已是近22年前的產物，22年當中，全球科技歷經許多突破性發展，但是該法卻彷彿被放進時空膠囊，亙古不變。試問行政院，這22年來是忘記有電子簽章了，還是害怕想起來？

葛如鈞表示，根據數位部資料顯示，《電子簽章法》上路至今，中央政府仍有高達26個機關，以行政命令排除電子簽章適用，行政院也名列其中，更遑論其他各機關，也在排除適用清單中，因此，他們共同提案強調，只給政府部門一年的緩衝期。全國民眾已等22年，不該讓民眾一等再等，此外版本中也要求主管機關，必須就電子簽章應用情形，辦理國際法規與市場需求調查或研究，每年向社會大眾公布。

吳宗憲表示，民國91年的電子簽章法是立基於撥接的時代，如今已經從5G要邁入6G的時代，法規應該盡可能跟上科技，數位簽章加上憑證將比手動簽名更足以可信，風險也更低。國內還有眾多法律要求民眾親自簽名，期待電子簽章法修法後，逐步來調整這些規範。

徐巧芯認為，現行公部門的眾多服務仍然因為需要驗證申請者為本人，或者確認簽名為本人親簽，而需要親自到場辦理，造成許多公部門大排長龍，便利性實在待強化。電子簽章法此次的修法中提到「符合規定的數位簽章簽署電子文件，推定為本人簽署」相當重要，相信未來公部門對於電子簽章的普及運用後，將會更加便民。此外，公部門廣泛使用後，漸進推展到私部門，提供民眾更多的便利性及接受度。

不過行政院會已於昨日通過《電子簽章法》修正草案，預料將成為立院本會期的優先法案。政院指出，此次修法包含六大方向，將明定數位簽章為電子簽章的一種類型，使電子簽章與數位簽章關係明確化，同時確認電子簽章法律效力；另外，修法後，能塑造更有利多元電子簽章發展的法制環境，並促進電子簽章國際對接，暢通國內外企業交流。

