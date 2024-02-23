藍委質詢砲火猛！陳建仁插不上話　韓國瑜當「公道伯」這樣說

▲行政院長立法院食安專案報告，立委王育敏質詢。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

行政院長陳建仁今（23）日赴立法院會進行食安報告，立委王育敏表示，8年的食安問題，陳建仁僅用9頁來說明根本不夠，甚至內容也沒有檢討，接著就猛攻各種食安「失政」，過程中因陳建仁遲遲無法插話，他轉頭向立法院長韓國瑜喊話希望可以回應，韓國瑜則起身當起「公道伯」說，這段時間是專案報告，官員、委員共同使用這15分鐘。

立法院今天邀請行政院長陳建仁率同相關部會首長列席，提出有關民進黨政府執政8年台灣食安問題總檢討專案報告並備質詢。王育敏表示，今天是總檢討報告，但是民進黨執政8年下來只花了9頁來談論食安問題，且內容都沒有檢討，甚至提了馬政府時期的事情，這樣有點離題吧？陳建仁，「我有檢討，內容有寫未來要怎麼精進」。

王育敏接著說，既然行政院要來檢討，應該是跟自己比較，怎麼是比較前八年的情況？在王育敏不斷逼問下，陳建仁始終插不進話，他說，「委員可不可以讓我來講一下」，王育敏再說，民進黨政府這幾年源頭控管破功，蔡政府開放美、日本核輻射的風險食品，農藥也是放寬殘留標準」，聽到陳建仁不斷想回應，王也說，「本席在跟你講，你先不要插話」。

但隨後陳建仁不滿的轉向韓國瑜說，「可以讓我回答嗎？院長我們是不是可以互相回答？」王育敏愣了一下說，「我沒有問的時候你當然不需要回答啊！」還沒等到韓國瑜回應，陳建仁又說，「不是喔，規定的是這段時間是兩邊共用的」。此時韓國瑜才起身表示，「跟各位報告一下，這段時間是專案報告，官員委員共同使用這十五分鐘，特別跟各位報告一下」。

不過，隨後雙方仍未有「實問實答」狀況，陳建仁最後也因王育敏認為中央沒有與地方合作，讓基層檢驗人員受委屈，陳建仁動怒「委員我不認同你的說法，你這是挑撥離間」，而時間到麥克風消音後，王育敏仍在質詢台上喊話，讓韓國瑜略顯尷尬，不時講出「謝謝…謝謝…」，在王育敏語畢後才說，「謝謝王委員育敏的質詢，再次跟院會報告，這是專案食安報告，採即問即答，要拜託委員及官員互相尊重，共同遵守相關質詢規定，再次感謝大家」。