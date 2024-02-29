藍白召委合作峰迴路轉！藍委坦言「壓力大」　黨團內部會議氣氛曝光

▲國民黨團大會 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院8個常設委員會今（29日）進行召委選舉，原國民黨在日前的共識營決議，將禮讓民眾黨一席召委，不過一番峰迴路轉之後，國民黨在上午的黨團大會中決定，還是投給自己人。據會中委員轉述，會上不少區域委員表達自己的立場，及重申選民的壓力，更認為民眾黨沒有明確的承諾，合作起來可能還是有風險，因此總召傅崐萁聽完大家的意見後，才做出最終的決議，拍板支持自己人。

召委選舉原先傳出交通委員會國民黨立委陳雪生將禮讓民眾黨立委林國成，不過今天上午黨團大會後突然踩煞車。與會藍委坦言，黨團大會氣氛其實是愉快、歡樂的，只是一開始進去時有點詭譎，畢竟最終的決議大家都還不知道。但傅崐萁一開始就說，民眾黨釋出很多善意，國民黨也在等民眾黨回應，但最終沒有一個結果，因此「讓一席」的決議就急踩煞車；會議上中生代、新生代立委大家也輪流反映選民給他們的意見，認為國民黨需要有主體性。

「區域立委壓力真的很大」，與會委員說，自己收到不少選民質疑，「民眾黨是真的要合作嗎？對方有沒有承諾？」因此傅崐萁在聽完大家的意見後，最終決議國民黨召委選舉投給自己人，拍板定案後，會中也響起熱烈掌聲。

另一位不具名藍委也說，當初國民黨共識營就有說「最多讓一席」，但後續都沒有細節，民眾黨也說知道國民黨的善意，因此願意支持國民黨，所以今天黨團會議上大家也蠻有共識，傅崐萁聽完區域委員的意見後，馬上就做出決議，同時也向大家強調，召委雖然支持自己人，但是未來法案及議程的排定上會與民眾黨一起合作，甚至民眾黨有法案想要推動，國民黨也會優先處理。

該委員透露，今日召委選完後，國民黨內的群組大家也有表達感謝黨團三長的努力，同時也謝謝民眾黨的支持，因此整體氣氛是良好的，同時也釋放了選民對藍委的壓力。