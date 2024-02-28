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暫緩縮短陸配入籍　台大名醫也連署！醫界：應先確認清楚內容再討論

病房,病床。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲部分醫師發起連署，「反對健保資源濫用，呼籲暫緩中配入籍年限縮短。」（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張乃文／台北報導

國民黨立院黨團日前公布新會期優先法案，其中包含「陸配取得身分證年限比照外配，六年改四年」引起討論。部分醫師更發起連署，提案稱「反對健保資源濫用，呼籲暫緩中配入籍年限縮短」，台大醫院婦產科醫師施景中表態已完成連署。不過，醫界方面，台灣醫院協會和中華民國醫師公會全國聯合會認為，應先確認清楚提案內容再討論。

醫師杜承哲引用媒體報導「藍推陸配取得身分證縮至4年」，並連署提案「反對健保資源濫用，呼籲暫緩中配入籍年限縮短」。而施景中在臉書發文表態連署，許多中配的孕婦病人大都非常和善，但這項法案影響太大，並說看到最近藍委荒腔走板的演出，「我還是要說，國民黨不倒，台灣不會好。」

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中華民國醫師公會全國聯合會理事長周慶明受訪時指出，若在醫療資源部分使用的是自費，診所醫療量能尚可負擔，但使用到的是健保，因為健保點值低，確實會造成院所負擔，對於醫院負荷可能又加重。不過，他認為，重點是修法內容「先搞清楚」再討論。

台灣醫院協會理事長李飛鵬則說，以醫師立場，只要是人在台灣，到醫院看病，不管是否會使用健保資源，基於人道立場，就是會診治，全世界都是一樣的。但對於連署和修法的態度，他表示，應先確認實際提案內容，才能表達意見，健保部分尚不曉得現在配套，「沒辦法表達我的意見。」

根據現行《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》第16條第2項，大陸地區人民有下列情形之一者，得申請在臺灣地區定居，包括臺灣地區人民之直系血親及配偶，年齡在七十歲以上、十二歲以下者等。同時《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》第16條第3項規定，大陸地區人民依前項第一款規定，每年申請在臺灣地區定居之數額，得予限制。

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