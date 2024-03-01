藍白提案陸配4年可入籍　健保署曝影響：依親者「繳少用多」不公平

▲健保署長石崇良，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國民黨立院黨團擬推動縮短陸配取得身份證年限，比照外配從6年改為4年，獲得民眾黨團支持，卻引來部分醫師輿論反彈，認為會增加我國健保的負擔，發起連署活動反對。健保署長石崇良今（1）日親上火線解釋，主要影響在於中國籍配偶取得身份後的依親問題，因為年齡大、醫療使用機會高，有更大機會「繳少用多」，確實對健保造成不確定性，公平性上會有爭議。

針對陸配取得身份證縮短為4年可以從兩方面探討，石崇良說明，第一是中國籍配偶本身，依照現行健保規定，中國配偶和台灣人民結婚辦妥登記之後，會先以居留方式，設籍6個月就可以取得健保資格，這個和國人從外國返台一樣，所以這和身份證取得年限無關，不會影響健保權益；尤其是這些配偶多數較為年輕，統計所繳健保費用和醫療費用支出相當，沒有繳少用多，不會對健保財務造成影響。

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第二個層面則是依親問題，依《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》規定，大陸地區人民在台設籍後，可申請70歲以上之父母來台定居，每年數額60人。石崇良解釋，因為這些依親長者年齡大、醫療使用機會高，依照常理推斷比較有可能「繳少用多」，對健保產生不確定性。

石崇良進一步解釋，依親長者和台灣長者不同，台灣長者都是年輕時開始繳保費，從一生的時間來看，健保也是繳多用少，但依親者取得健保身份才開始繳保費，整個來說公平性上確實比較容易有爭議，對財務影響就會比較顯著，需要審慎評估。

不過相關影響、依親人數以及使用健保狀況，石崇良說，還需要進一步和移民署聯絡，看如何勾稽可以瞭解相關名單、醫療利用情形，雖然會盡快，但可能還需要一點時間來評估。