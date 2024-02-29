藍白挺縮短入籍年限　民進黨反對：中國藉中配影響台灣民主

▲民進黨發言人吳崢。（資料照／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

藍白陣營支持修法，將中國籍配偶入籍年限從6年縮短到4年，卻引發輿論反彈。民進黨發言人吳崢昨（28）在政論節目「新台灣加油」表示，外配入籍需要放棄原有國籍，但中配卻不需要，何況中國政府對台灣發起系統性攻擊和統戰，利用中配作為影響台灣民主的工具，國民黨力推法案背後是否有政治企圖？

吳崢昨天在「新台灣加油」節目中被問到縮短中配入籍年限的議題，他表示，「我們當然是不支持這個方向」，現在在野黨講外配入籍年限是4年，中配的部分是6年，後者年限比較長叫歧視，但這部分國民黨就自打臉了，因為外配和中配在很多規定不一樣，包括外配必須放棄原有國籍，中配其實是不用的。

吳崢批評，國民黨立委王鴻薇去年曾說，若中配要放棄國籍才能參選，形同「一邊一國」，顯示國民黨委員們不覺得中配需要放棄中國的國籍，就可以有台灣的身分證、在台灣參政。

此外，吳崢也質疑，此舉是否是為了讓中配加速使用台灣的資源、台灣的健保，以及讓他們的家屬能夠使用台灣的健保？何況中國現在是全世界唯一一個，對台灣由政府發動系統性攻擊跟統戰的國家，過去中國統戰部發起很多「中配回娘家」的活動，請他們在選舉的時候支持特定的政黨，此案也因違反《國安法》遭起訴。

吳崢說，現在全台灣有取得身分證的中配大約35萬人，目前每年大約新增6千至7千人，倘若把入籍年限從6年縮短成4年，一年大約會快速增長至2萬人，可取得台灣的身分證及參政權。他說，中國就是在利用中配作為他們影響台灣民主及政治的工具，國民黨現在要力推這個法案，是不是有背後的政治企圖？