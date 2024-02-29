便當「5菜沒肉」賣70被嫌貴！闆娘心累PO照　網傻：在台北是富二代

▲雲林一間自助餐業者抱怨，5道菜的便當賣70被客人嫌太貴。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社，下同）

記者閔文昱／綜合報導

在台灣，多數自助餐不會特別標明各式菜肉的售價，因此經常引起網友討論。近日雲林一間自助餐便當店遭民眾留下一星負評，指5道菜沒有肉卻收費70元，讓他覺得價格不合理，更痛批「再來買我就是傻子」，讓老闆娘相當無奈，PO網抱怨後獲得網友一陣力挺。

這名老闆娘近日在臉書「爆怨公社」PO出照片感嘆「客人X背這樣70太貴」，只見滿滿一盒便當中，菜色包含高麗菜、百頁豆腐、豆莢，螞蟻上樹、蒸蛋，價格為70元，不過該顧客事後卻在Google評論留下一星負評，認為只點菜就要70元，比其他間貴，不如直接點主餐，反正價格只差20元，「已經後悔來買2次，我再來買就是傻子」。

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對此，老闆娘也說明，當天客人要求增加菜量，因此才會多酌收10元，若是正常份量且沒主餐，一般價格會是60元，強調雖不算特別便宜，但也不至於被說太貴。

消息曝光後，不少網友紛紛在貼文下方聲援闆娘，表示「這樣嫌貴可以搶回來不賣他，多的是人買，不缺他一個」、「還好，不貴但也沒便宜，就正常價位」、「素食在我們雲林差不多是這個價格，還有含飯」、「覺得70合理，65以下便宜，80以上貴」、「這樣還太貴？台北自助餐我如果這樣夾，旁邊的會以為我富二代」。