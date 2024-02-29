雲林擬於虎尾高鐵特區增設派出所　提升治安、交通、為民服務

▲雲林縣警察局為期做好治安、交通及為民服務工作，預計將在高鐵雲林站附近再增設派出所。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局今（29）日上午召開「虎尾分局高鐵派出所」籌設會議。有鑑於高鐵雲林站設立後，產業人口逐漸增加、周邊道路陸續開發，外來人口遷入，為期做好治安、交通及為民服務工作，需要在高鐵雲林站附近再增設派出所，縣長張麗善連任就職後即指示警察局全力推動設置。

縣長張麗善於雲林縣政府高峰會議裁示指出，虎尾鎮大學段199地號、土地面積7,107.44平方公尺，位於學府西路與大隆路口轉角處，雲林虎尾高鐵特區停四用地為高鐵所基地。

▲雲林縣警察局為期做好治安、交通及為民服務工作，預計將在高鐵雲林站附近再增設派出所。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

因考量高鐵每月運輸量及鄰近周邊中科園區、台大醫院雲林分院虎尾院區及長期人口遷入及都市發展，治安及交通重要性日益提升，故擬籌設規劃編制40人派出所，所需樓地板面積約600坪，建築規模可興建地上三樓、地下二樓。考量雲林虎尾高鐵特定區近遠程發展，短期目標為興建高鐵派出所，並預留未來虎尾分局新建規模為長期目標。

雲林縣警察局局長李建民說「非常感謝張麗善縣長對警政基礎工作的支持」，並表示縣長張麗善對高鐵特定區治安、交通及為民服務工作能有前瞻性規劃並能作超前部署，相信雲林虎尾高鐵特定區派出所設立後，能為雲林鄉親及到雲林旅遊的民眾，提供更好的服務品質。