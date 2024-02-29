滿山櫻花盛開9成！　雲林石壁美人谷瞬間成「粉紅仙境」

▲雲林「石壁美人谷」櫻花花況已開9成，預估2月底3月初將達全開。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林「石壁美人谷」櫻花花況已開9成，雲林縣府及公所聯手推出絕美賞櫻遊程、山村市集及賞花路線接駁服務等，絕美好景及優質空氣品質，不僅成為全國賞櫻地點首選，也為地方觀光產業帶來龍年好彩頭，業績普遍成長3-4成，花況預估2月底3月初將達全開，歡迎全國民眾快來粉紅仙境欣賞櫻花綻放的美麗。

縣長張麗善指出，今年為了讓民眾更輕鬆走訪櫻花美景，縣府和古坑鄉公所合作規劃了4條接駁車路線，更與在地協會聯手舉辦山村市集，加上草嶺石壁地區為本縣第一個「森林療癒基地」擁有多元豐富的生態景觀，還有約一萬棵櫻花樹分佈18公頃山區，可以預期今年賞櫻人潮將再創新高，邀請民眾前往雲林深山秘境欣賞沿途櫻花盛放的難得美景，創造不一樣的春季旅遊記憶。

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文化觀光處陳璧君處長表示，草嶺石壁擁有得天獨厚的自然條件，櫻花品種更是豐富，再搭配上映入眼簾竹林美景，造就草嶺石壁獨特的賞櫻優勢，此次櫻花季截至目前已湧入超過40萬賞櫻人潮，更證明近年來縣府於古坑草嶺石壁所投入的努力開花結果，觀光人潮亦實質帶動整體旅宿、餐飲等在地觀光產業大幅提升。

陳璧君補充，櫻花季期間縣府與公所規劃「第一停車場」、「第二停車場」供遊客停放車輛，並於停車場安排4條接駁路線至各處賞櫻景點：第一停車場往返九芎神木停車場、第一停車場往返青山坪農場、第二停車場蓬萊瀑布往返九芎神木停車場及九芎神木停車場往返石壁湖、雲嶺之丘、五元兩角。

接駁車行駛期間為例假日3/2、3/3、3/9、3/10，上山接駁時間為上午8點至下午3點止，下山接駁時間為上午10點至下午5點，發車班距以15分鐘為原則，搭乘民眾一律收費新台幣50元，各接駁路線均可搭乘，僅收取一次費用，歡迎民眾多加利用。

古坑鄉公所補充，為維持賞櫻品質及交通秩序，活動期間特定路段進行交通管制，平日不管制，管制日期為例假日3/2、3/3、3/9、3/10，管制時間每日上午7點至下午5點，雙向管制路段：149甲第一停車場前路段、149甲隧道口至青山坪農場全路段、第一停車場周邊、東碧山莊至九芎神木全線、九芎雲嶺線循環線。單向管制路段有：雲220-1線至第二停車場前、雲220-1線3K至終點(兩00停車場)。

▲雲林「石壁美人谷」櫻花花況已開9成，預估2月底3月初將達全開。（圖／記者蔡佩旻翻攝）