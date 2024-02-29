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雲林土庫土雞場確診H5N1禽流感　撲殺黑羽土雞7505隻

▲雲林縣動植物防疫所於土庫土雞場執行6週齡黑羽土雞7505隻撲殺銷毀作業。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣動植物防疫所於土庫土雞場執行6週齡黑羽土雞7505隻撲殺銷毀作業。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

今（29）日雲林縣土庫鎮1土雞場確診H5N1亞型高病原性禽流感，雲林縣動植物防疫所依標準作業程序，執行6週齡黑羽土雞7505隻之撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒作業，2024年迄今雲林縣確診及撲殺禽流感禽場案例計9例（陸禽5場、鴨2場、鵝2場）。

雲林縣動植物防疫所說明，近期禽流感案例發生原因，經研判其成因多為業者未落實禽場生物安全 ，例如，人員進出禽舍未落實衛生清潔之正確操作方式，業者可參考農業部動植物防疫檢疫署禽流感資訊專區教育。

另外，受大陸冷氣團影響，近期各區早晚溫差較大，在3月1日晚間及2日清預期晨受冷空氣南下，氣溫將會更低，縣長張麗善呼籲禽農應做好禽場防寒工作，適時開啟保溫設備，以減輕禽隻緊迫，降低染病風險。

雲林縣動植物防疫所所長廖培志表示，縣內養禽業者應立即持續提高警覺，落實場內消毒工作並每日自主觀察，倘發現禽隻異常立即通報、即時處置，以利控制及防範疫病傳播，未依規定通報者，依「動物傳染病防治條例」規定撲殺動物不予補償且另處新臺幣5萬元以上100萬元以下罰鍰。通報防疫專線：0932-690674。

►聽Podcast #我在案發現場

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