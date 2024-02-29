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雲林交通事故員警新技能　具備第一時間創傷處置能力

▲警察局針對第一線處理交通事故員警完成基礎醫療救護訓練，員警具備第一時間面對交通事故創傷處置能力。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警察局針對第一線處理交通事故員警完成基礎醫療救護訓練，員警具備第一時間面對交通事故創傷處置能力。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

道路交通安全基本法於今年元月1日開始施實，縣長張麗善主持雲林縣第487次道路交通安全聯席會議表示，雲林縣以高齡者、機車、自撞等類型為交通事故發生嚴重組群，事故多發生在偏鄉道路、無號誌路口。2023年增設標誌、標線或其他交通安設施，並由交通工務局改善97處所，完成「1鄉鎮1交通安全廊道」。

雲林縣警局指出，雲林縣府非常重視事故後醫療救護能力，於2023年8月由雲林縣政府秘書長召集衛生局、警察局、消防局針對車禍傷患救護及後送與台大醫院聯結建立體系，對車禍傷患後醫療院所救護問題，出動六星級救護車特別照護及直通醫院急診室，另警察局於2023年10至12月針對第一線處理交通事故員警完成基礎醫療救護訓練，員警具備第一時間面對交通事故創傷處置能力。

▲警察局針對第一線處理交通事故員警完成基礎醫療救護訓練，員警具備第一時間面對交通事故創傷處置能力。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲2023年增設標誌、標線或其他交通安設施，並由交通工務局改善97處所，完成「1鄉鎮1交通安全廊道」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

有鑑於近期民眾檢舉、投訴夜間常有改裝車輛製造引擎噪音妨害居民住家安寧，縣長張麗善特別指示警察局、雲林監理站、環境保保護局等單位，針對車輛噪音熱區路段、時段及例假日夜間，加強違規車輛攔查、車輛噪音檢測及車輛改裝監理查驗等防制工作，以強力手段消滅飆車、噪音車輛夜間擾民的惡劣行徑，還給縣民一個寧靜的居住空間。

▲警察局針對第一線處理交通事故員警完成基礎醫療救護訓練，員警具備第一時間面對交通事故創傷處置能力。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警察局針對第一線處理交通事故員警完成基礎醫療救護訓練，員警具備第一時間面對交通事故創傷處置能力。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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