控NONO性侵遭網友恐嚇「潑硫酸斷手掌」　小紅老師提告

記者劉昌松／台北報導

「小紅老師」去年出面指控藝人NONO(陳宣裕)性侵，找到其他女性被害網友一起提告，卻引來其他網友私訊小紅老師，宣稱黑道已經準備好，「砍斷你一隻手掌」，甚至有人揚言要性侵，小紅老師除了發出不自殺聲明，並提告妨害名譽、恐嚇等罪，警方掌握多名涉案網友身分後，台北地檢署29日傳喚小紅老師出庭確認提告範圍。

▲小紅老師為控告網友恐嚇案到台北地檢署出庭應訊。（圖／記者劉昌松攝）

小紅老師庭訊後受訪說明提告原因：「之前有一些要殺我的，潑我硫酸的，還有人說要強姦我，訊息非常多，六月到九月的時候，收到非常多這種恐嚇訊息」，「這種言語暴力跟霸凌，他們在暗處，不知道是誰，會讓人家很害怕，我相信不只是我，很多在網路上的人，小人物或大人物也又收到這樣的狀況，真的要有人出來做些事情，才能停止。」

據了解，小紅老師在2023年6月間，首度公開自己遭NONO侵犯的經過，之後陸續接到網友私訊吐露過去受害經過，小紅老師整理出20多名被害人名單及分別遭性侵、性騷擾的情節後，在6月30日代表被害人提出告發，經檢察官逐一確認，其中10人確定提告。

在這段期間，小紅老師在臉書公開，自己已經收到威脅訊息，對方嗆「殺手已就位」、「砍斷你一隻手掌」，還搬出天道盟名號，直指會有黑道人士已經接案，小紅老師除了表示已經報警，並強調「在此期間，我的生命或身體如果受到任何傷害，都不是出自於我本人的意願，如果發生意外，希望檢警單位詳查。若網友在看完此聲明之後，近期或將來發現此帳號不再上線，請幫我討回公道，謝謝。」

據了解，這起網路恐嚇案經警方初步過濾後，已經掌握部分涉案網友的IP及身分，日前函送台北地檢署偵辦，檢察官29日首度傳喚小紅老師出庭，對相關案件細節逐一釐清。

至於小紅老師等人控告NONO性侵案，其中被害芳療師等3件經台北地檢署處分不起訴，高檢署將2件發回，由北檢重啟調查，另外有7件因事發地點管轄問題，已經移轉由士林地檢署另行分案偵辦中。