揪「599吃到飽」被朋友嫌是吃粗飽！一票曝原因：平常不會考慮

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者朱祖儀／綜合報導

吃到飽餐廳菜色豐富又沒有份量限制，且有些價格優惠，CP值非常高。但一名網友表示，最近朋友過生日，他找到一間539元的吃到飽，對方卻說「不要找吃粗飽的」，讓他覺得很傻眼，為什麼這個價位就算是吃粗飽？文章曝光後掀起網友熱烈討論。

原PO在Dcard發文表示，他和朋友生日的時候都會互請，日前北部朋友過生日，他就找了一間539元的吃到飽餐廳。可是後來對方卻說，希望下次可以不要找「吃粗飽的」，他疑惑反問吃粗飽的定義，對方指出，只要是599元以下的吃到飽都是吃粗飽的，讓他更加納悶，「為什麼599以下吃到飽都算吃粗飽的啊？」

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文章曝光後，部分網友認為，「因為物價漲了很多…現在500多元的吃到飽，很多都是以前400元漲上來的，而且漲價品質可能也沒提升，所以基本上現在同樣一筆錢，我反而會選擇去吃單點的那種還比較好吃」、「北部不要說599，一堆899都吃起來像吃粗飽」、「有一點規格的吃到飽都800起跳了」。

但也有人認為，「面子問題吧，要找喜歡的，我小火鍋也吃得很爽」、「我自己覺得是食物本身的問題，食材差、隨便煮，就算一餐要800以上，我也會覺得是吃粗飽」。

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）



另外，有網友分析問題出在吃到飽，「重點是『吃到飽』，我不會考慮低於800的吃到飽，團體聚餐除外，太低價位的吃到飽，食材口味都很一般甚至難吃，現在東西漲那麼兇，還想維持500多的價位，就有可能壓縮到食材的品質，與其花錢去踩雷，甚至降低期待，還不如提高一點預算讓自己吃得開心一點」、「因為論餐點的品質，599點餐餐廳跟599吃到飽差異是非常大的，599點菜可以吃到滿不錯的，599吃到飽真的吃不到什麼好料」、「599吃到飽就真的算便宜啊，食材很難用到多高級，不然一下就被吃垮了吧」。