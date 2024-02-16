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快訊／北市立德Cafe83餐廳宣布歇業！經營逾20年　關門原因曝光

▲▼立德停業。（圖／翻攝立德Cafe83餐廳臉書）

記者柯振中／綜合報導

位在國父紀念館的「立德Cafe83餐廳」營業超過20年，被譽為台北市內CP值最高的Buffet，沒想到16日傳出停業消息。立德Cafe83餐廳也證實，最後營業日為2024年2月29日，同時也透露了結束營業的原因。

立德Cafe83餐廳表示，為了配合國父紀念館進行「整體大樓結構補強工程」的施工作業，因此2月底將畫下休止符，最後營業日為2024年2月29日，相當感謝20多年來民眾的支持與愛護。

以下為立德Cafe83餐廳停業公告全文：

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▲▼立德停業。（圖／翻攝立德Cafe83餐廳臉書）

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