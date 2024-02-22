00878噴漲賣掉？內行曝「當年1檔神級股票」：現在破百

▲原PO看著00878來到高點，一度心癢想賣。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

00878最新配息0.4元創新高，股價也讓不少人嚐到甜頭！一名網友直呼，上周看到00878漲到22.3元的價位，一度心癢想賣掉賺一波，「有賺錢會賣嗎？還是繼續放著？」文章引發熱烈討論，一派直言「高點還不賣」；但多數人依舊看好追高，「以前0050在這個價位的時候也有人問過，現在已經破百！你就放著吧！」

一名網友在臉書《<00878 國泰永續高股息ETF討論區> 大家一起加油吧！》發文，上周00878出現高點22.3元，今天11點24分盤中一度漲到22.42元，如果有賺錢的話，大家會選擇賣掉，還是繼續放著增值呢？

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文章引發網友熱議，「快賣，再不賣就要大跌了，到時候就後悔了」、「高點還不賣」、「可以等到25再賣啊」、「賺錢照樣賣，還存股，真的存不下去，改天回跌再買回來，不回跌就慢慢等」、「問你自己是存股？還是賺價差」、「有賺錢，想賣就賣」、「想賣但又捨不得，目前正報酬140萬，股價跟00919差不多，蠻想換過去領0.55」。

多數人則直呼，「依然持續買進」、「直到100張為止，我都不打算停止買」、「以前0050在這個價位的時候也有人問過，現在已經破百！你就放著吧」、「我會繼續放，長期領股息為主」、「我帳面+30%了，放著看爽」、「我是依定期定額的概念每月買3張，不看股價，今天依然買進」、「如果沒有急需用錢，就繼續放」、「留著，看著均價低又有配息可以領」。

事實上，目前00878是全台第二大投資標的，共118萬人持有，觀察去年4季配息紀錄，第一、二季皆配發0.27元，第三、四季為0.35元，而本次配息金額0.4元創新高，除息日為2月27日。

根據證交所統計，2024年1月ETF定期定額戶數排名，前20檔最受青睞標的中，以群益台灣精選高息（00919）單月戶數增逾1.37萬戶居冠；老牌ETF元大高股息（0056）單月增加9741戶、總交易戶數來到23.18萬戶，雙雙超車國泰永續高股息（00878），不過00878月增戶數6250戶、總交易戶數達22.3萬戶仍緊追在後。