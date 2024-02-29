嘉義市113年度婦女節　「女力向前成就chia員」論壇登場　

▲嘉義市113年度婦女節，今辦理「女力向前 成就chia員」論壇。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府為慶祝國際婦女節，今(29)日在市府9F大禮堂辦理113年度婦女節「女力向前 成就chia員」論壇，邀請台灣綠能公益發展協會創會陳惠萍理事長、聯合報系倡議家策略陳欣媛總監與真實品牌工作室劉姝麟負責人蒞臨分享，林瑞彥副市長也特別出席活動，並贈送3位講師紀念禮品-「沐錡美學工作室」精油照護包與「茉莉手作坊」環保嘉書提袋(112年社企競賽優勝團隊商品)，期待透過三位講師精彩的分享，大家能有滿滿的收穫，3月8日是國際婦女節，也提前祝各位婦女節快樂。

林瑞彥副市長表示，嘉義市民女性比率約52%，而市府府內女性正式公務人員比率約56%，嘉義市可以說是女力撐起半邊天。黃敏惠市長長期推動女力政策，希望嘉義市的女性朋友可以追求自己的夢想，市府作為最堅強的後盾，代表黃敏惠市長感謝三位講師帶來精彩的分享。希望透過社會企業主題座談，深化嘉義女力對社會力、永續力、影響力的議題，落實聯合國永續發展目標SDGs，在追求經濟發展的同時亦不可犧牲未來世代的生存需要。

林瑞彥副市長說，市府109年開始推動女性社會企業培力方案，全台首創也是全台唯一，在這四年當中共培訓130名女性學員，輔導完成101份社會企業創立計畫書，同時每位學員歷經一系列從業師輔導到選點開業，市府一條龍服務，為想創業的女性朋友們打造創業平台，不僅如此，110年開辦創業競賽，這三年共有108組參賽，遴選出29組團隊榮獲優勝，頒發各十萬元的創業獎勵金。

為了讓嘉義女性社會企業創業夢想具體實現，市府建構友善創業生態與提供政策資源外，為想創業的女性朋友們打造一個平台，作為女力社企團隊強而有力的後盾。去年度首創「Chia」品牌-代表孕育嘉義在地女力社企的創新品牌，不論在新光三越垂楊店、佐登妮絲城堡與檜意森活村快閃銷售，業績突破新台幣75萬餘元，讓嘉義女力從在地推向全世界。

▲陳惠萍博士分享 。（圖／嘉義市政府提供）

林瑞彥副市長也在現場與大家分享好消息，根據財政部最新統計資料，嘉義市營利事業銷售額繼111年衝破2776億後，連續5年營利事業銷售額創下歷史新高，112年營利事業銷售額創下2,898億元紀錄，較去年增加120億元，增長4.4%；在全國營利事業銷售額平均消退1.5%的大環境下，嘉義市逆勢成長，再創輝煌。感謝所有市民的努力，帶動地方經濟繁榮發展。

社會處指出，當今世界面臨許多挑戰，為回應環境與社會問題、維護地球永續繁榮，聯合國制定17項「永續發展目標」（SDGs）以作為各國政府、社會、企業部門的共同指引。聯合國婦女署（UN Women）曾指出17項目標皆與性別平等相關。永續浪潮席捲全球，社群與企業將如何在地革新，女性又如何在永續多元的未來，扮演重要的角色，發揮更大的影響力，是今年婦女節「女力向前 成就chia員」論壇想帶領大家關注的議題。

社會處表示，新的一年前瞻未來，以學習力、經濟力、社福力、防暴力、性別力等五大面向串聯不同世代、年齡需求，提升婦女權益與性別平權。市府透過跨局處的整合和激盪，致力打造「全齡共享世代宜居」的城市，不論男女都能在此充分發揮能量，因此呼籲女性不要小看自己。國際婦女節不僅是節日，而是價值的闡揚。

依據108年嘉義市婦女生活狀況暨福利需求調查結果，嘉義市婦女感受最期待推展改善的市政項目，以經濟就業比例最高，透過觀光行銷、教育文化、青年磁吸、健康運動與產業創新面向提升就業與創業機會。113年度嘉有社企城市新活力社會企業課程徵選正式開跑，即日起至3月20日(三)止，歡迎設籍或居住本市女性朋友與弱勢朋友報名參加徵選。報名網址 ：https://forms.gle/pWRTd7YWs5QaBT4e7 (聯絡人：0972383038李小姐)。讓我們整合民間及政府資源，體現嘉義經濟實力以及社會力。