嘉義市公費流感疫苗　擴大6個月以上未接種民眾接種

▲▼ 公費流感疫苗3月5日起開放全民接種至疫苗用罄為止 ，因應流感及新冠疫情上升，嘉義市呼籲儘速接種提升保護力 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

因應春節後流感疫情呈上升趨勢，為發揮疫苗最大效益，疾管署宣布公費流感疫苗自本(2024)年3月5日起，擴大提供全國6個月以上尚未接種之民眾接種，直至疫苗用罄為止。因疫苗數量有限，建議有意願接種的民眾可先致電流感疫苗合約院所，確認有疫苗後再前往接種。同時呼籲尚未接種的65歲以上長者、學齡前幼兒及醫事人員等高風險重點族群應儘速完成接種，以保障自身及周遭人員健康。

嘉義市政府衛生局表示，未滿9歲兒童若是初次接種流感疫苗，應接種2劑，2劑需間隔4週以上。嘉義市兒童流感疫苗首打族(未滿9歲且初次接種)已接種1,535人，其中有562人僅接種第一劑，尚未接種第二劑，如未打滿兩劑疫苗保護力恐不足，籲請家長儘速帶小朋友接種第二劑。

近期流感病毒、新冠病毒及腺病毒等多種呼吸道病原體持續於社區活動，目前國內流感及新冠疫情均呈上升趨勢，加上近日各級學校開學、燈會及宗教慶典等活動，人群聚集頻率增加，疫情傳播風險上升，衛生局籲請民眾留意自身健康狀況，儘速接種流感及新冠XBB疫苗，於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所時，建議仍要佩戴口罩。

嘉義市政府衛生局廖育瑋局長表示，肺炎鏈球菌疫苗、流感疫苗及新冠XBB疫苗可同時接種或間隔任何時間接種，接種疫苗後約需2週後才會產生保護力，提醒民眾應儘早接種疫苗、持續落實勤洗手、咳嗽禮節及佩戴口罩等衛生習慣，如出現疑似症狀，儘速就醫。有關疫苗接種等相關訊息可至嘉義市政府衛生局官網/主題專區/流感疫苗專區(https://reurl.cc/MNM1nv) 查詢，也可致電衛生局詢問(05-2338066)。