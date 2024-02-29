承億文旅「春分女神節」全台6館推女力住宿優惠

▲ 承億文旅六館聯合祭優惠，推指定房型三天兩夜再贈女性專寵禮! 樂遊潭日月再贈九族門票 。（圖／承億集團提供）

記者翁伊森／嘉義報導



承億文旅特祭出「春分女神節」住宿優惠為女力喝采，邀請女神們來場三天兩夜紓壓旅行! 推出「春分女神節」專案限有女性朋友同行，即享有專屬房價入住承億文旅旗下六館的高階雙人房，並再贈女性專屬禮遇，讓您盡情享受悠閒漫遊之旅。該專案自2/26（一）至3/1（五）開放訂房，入住期間為3/4(一) 至 4/30(二)，不分平、旺日時段皆可入住！就連蟬聯「台灣最美飯店冠軍」四連霸的桃城茶樣子、「最美房間」雙料冠軍的潭日月也可以使用！

▲ 承億文旅嘉義桃城茶樣子 。（圖／承億集團提供）

歡慶屬於全天下女性的「38婦女節」，為了犒賞女神們的辛苦，承億文旅推出專屬優惠，凡有女性朋友同行入住，不限平、旺日皆可入住承億文旅六館指定房型，讓女性在這個特別的月份裡感受無微不至的關愛與呵護。從3/4(一) 至 4/30(二)平旺日時段入住承億文旅六館高階雙人房享專屬房價:淡水吹風-藍天雅緻雙人房、台中鳥日子-綠繡眼雅緻雙人房、花蓮山知道-草玉行政雙人房三館平日連住三天兩夜只要$2,776元，平均每晚只要$1,338元！而墾丁雅客小半島-紫斑蝶雅緻雙床房平日連住三天兩夜$4,176元，以及榮獲最美飯店的「桃城茶樣子-白露行政雙人房」以及「潭日月-仁山行政雙人房」也都分別享有$5,176元及$7,376元的超值優惠價，專案依房型人數再贈送面膜、髮膜讓旅人好好休息充電。除此之外，承億文旅亦加碼最低300元起即可升級四人房(依官網公告為主)。各館限定官網訂房，專案皆含早餐，數量有限，預定從速！

▲ 承億文旅潭日月亦推出「樂遊在九族」春遊賞花專案 。（圖／承億集團提供）

除了「春分女神節」住房專案，抓住浪漫花季的尾巴，承億文旅潭日月亦推出「樂遊在九族」春遊賞花專案，平旺日入住潭日月即依房型人數贈送九族文化村門票，雙人房最低$4,660元起(含九族文化村門票兩張，價值$1,800元)、四人房最低$8,320元起(含九族文化村門票四張，價值$3,600元)，專案限定提前三天官網訂房，皆含早餐，讓旅人悠遊九族文化村與浪漫花季美景相伴，漫賞群花，與湖光山色共度美好時刻！