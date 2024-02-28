黃敏惠率8優質店家　前進2024東京國際食品展

▲▼ 黃敏惠市長領軍8優質產業前進2024東京國際食品展 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

將於3月5日至3月8日於東京展覽館盛大展開的「2024東京國際食品展」，是疫情解封後最盛大的亞洲國際食品展，嘉義市政府繼去年參展獲得廣大回響後，今年3月4日將再度由黃敏惠市長領軍嘉市好店參展，出席台灣館展前記者會及開幕活動，為嘉義市品牌做最佳代言，為嘉義市爭取更多合作的機會。，透過國際展爭取更多合作機會。

黃敏惠表示，3年多來，全球面臨疫情衝擊，直至今日仍面對各種新的挑戰，但市府團隊作為大家最堅強的後盾，將設計力與數位轉型，導入城市治理，並肩負起鏈結的角色，搭建平台。去年產業嘉義隊進軍全球食品展盛事「2023年東京食品展」，將嘉義市的美食、伴手禮，行銷至不同國家不同城市，過程中，團隊相互合作，讓國際觀摩經驗成為成長的養分，更是難能可貴的收穫。

市府建設處田長沛處長表示，疫情造成全球重大衝擊，在艱困環境下，黃敏惠市長帶領市府團隊訂定明確的兩大產業轉型目標，藉2021年台灣設計展在嘉義市，由市府帶頭做，為產業與公共建設導入設計思維推動設計轉型，並導入數位科技奠定數位轉型基礎。近年來，這些努力開花結果，獲得廣大回響，「2024東京國際食品展」參展的8家業者，以出口實績、在地特色、品牌設計等嚴格條件徵選，審查出最「嘉」代表品牌前進日本參展。

田長沛處長也介紹，此次參展的8家店家，包含人氣店家「林聰明沙鍋魚頭」推出採用100%純鮪魚製作的沙茶鮪魚鬆所製作的聰明魚鬆方塊酥嚐出層層的酥脆感，有部分產品已經成功打入美國市場與在地業者合作生產，也進軍日本東京、大阪超市，可以作為其他想要打入國際市場業者的學習標竿。

傳承三代、堅持古法釀造的「義興嘉釀」以嚴選台灣嘉義產出的黑豆，無任何食品添加物的濃郁豐厚臺灣嘉釀位特色；「皇鶴蜂蜜」秉持百年傳統的精神，以8種天然風味的蜂蜜帶入日本品嚐與分享；「三光米(股)公司嘉市分公司」推出來自台灣阿里山腳下的幸福嘉義米，為台農82號品種，且遵循國際SDGs原則以永續農業為致力推展的目標；「聖保羅烘焙花園」推出嘉義特色代表阿里山Q餅，選用植物肉、清甜紅豆沙、黑芝麻及香濃起士製作，顛覆味蕾的新體驗；另外「奮起福米餅」致力於推廣台灣米食創新，這次推出將台灣水果融入，以火龍果為主的浪漫創新的特色米磚，帶來不同的美好相遇口感；搭配糕餅米餅的同時，在阿里山區的優質咖啡「里響咖啡」，嚴格篩選阿里山三大莊園所生產的咖啡豆，以四種不同的咖啡處理法，水洗、日曬、蜜處理及特殊處理法的日出款咖啡，禮盒包裝設計更獲選義大利設計大獎及德國紅點產品設計獎；來自嘉義的養鵝三代「湯城鵝行」，以鵝為題用傳統及精緻的料理手法呈現，帶來最經典人氣商品金蔥鵝油。期待透過國際展爭取更多機會，推廣優質嘉市好店推進日本市場。