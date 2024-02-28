　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

黃敏惠率8優質店家　前進2024東京國際食品展

▲▼ 黃敏惠市長領軍前進2024東京國際食品展8優質產業嘉義隊以絕嘉好食 搶攻日本市場 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 黃敏惠市長領軍8優質產業前進2024東京國際食品展 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

將於3月5日至3月8日於東京展覽館盛大展開的「2024東京國際食品展」，是疫情解封後最盛大的亞洲國際食品展，嘉義市政府繼去年參展獲得廣大回響後，今年3月4日將再度由黃敏惠市長領軍嘉市好店參展，出席台灣館展前記者會及開幕活動，為嘉義市品牌做最佳代言，為嘉義市爭取更多合作的機會。，透過國際展爭取更多合作機會。

黃敏惠表示，3年多來，全球面臨疫情衝擊，直至今日仍面對各種新的挑戰，但市府團隊作為大家最堅強的後盾，將設計力與數位轉型，導入城市治理，並肩負起鏈結的角色，搭建平台。去年產業嘉義隊進軍全球食品展盛事「2023年東京食品展」，將嘉義市的美食、伴手禮，行銷至不同國家不同城市，過程中，團隊相互合作，讓國際觀摩經驗成為成長的養分，更是難能可貴的收穫。

▲▼ 黃敏惠市長領軍前進2024東京國際食品展8優質產業嘉義隊以絕嘉好食 搶攻日本市場 。（圖／嘉義市政府提供）

市府建設處田長沛處長表示，疫情造成全球重大衝擊，在艱困環境下，黃敏惠市長帶領市府團隊訂定明確的兩大產業轉型目標，藉2021年台灣設計展在嘉義市，由市府帶頭做，為產業與公共建設導入設計思維推動設計轉型，並導入數位科技奠定數位轉型基礎。近年來，這些努力開花結果，獲得廣大回響，「2024東京國際食品展」參展的8家業者，以出口實績、在地特色、品牌設計等嚴格條件徵選，審查出最「嘉」代表品牌前進日本參展。

▲▼ 黃敏惠市長領軍前進2024東京國際食品展8優質產業嘉義隊以絕嘉好食 搶攻日本市場 。（圖／嘉義市政府提供）

田長沛處長也介紹，此次參展的8家店家，包含人氣店家「林聰明沙鍋魚頭」推出採用100%純鮪魚製作的沙茶鮪魚鬆所製作的聰明魚鬆方塊酥嚐出層層的酥脆感，有部分產品已經成功打入美國市場與在地業者合作生產，也進軍日本東京、大阪超市，可以作為其他想要打入國際市場業者的學習標竿。

▲▼ 黃敏惠市長領軍前進2024東京國際食品展8優質產業嘉義隊以絕嘉好食 搶攻日本市場 。（圖／嘉義市政府提供）

傳承三代、堅持古法釀造的「義興嘉釀」以嚴選台灣嘉義產出的黑豆，無任何食品添加物的濃郁豐厚臺灣嘉釀位特色；「皇鶴蜂蜜」秉持百年傳統的精神，以8種天然風味的蜂蜜帶入日本品嚐與分享；「三光米(股)公司嘉市分公司」推出來自台灣阿里山腳下的幸福嘉義米，為台農82號品種，且遵循國際SDGs原則以永續農業為致力推展的目標；「聖保羅烘焙花園」推出嘉義特色代表阿里山Q餅，選用植物肉、清甜紅豆沙、黑芝麻及香濃起士製作，顛覆味蕾的新體驗；另外「奮起福米餅」致力於推廣台灣米食創新，這次推出將台灣水果融入，以火龍果為主的浪漫創新的特色米磚，帶來不同的美好相遇口感；搭配糕餅米餅的同時，在阿里山區的優質咖啡「里響咖啡」，嚴格篩選阿里山三大莊園所生產的咖啡豆，以四種不同的咖啡處理法，水洗、日曬、蜜處理及特殊處理法的日出款咖啡，禮盒包裝設計更獲選義大利設計大獎及德國紅點產品設計獎；來自嘉義的養鵝三代「湯城鵝行」，以鵝為題用傳統及精緻的料理手法呈現，帶來最經典人氣商品金蔥鵝油。期待透過國際展爭取更多機會，推廣優質嘉市好店推進日本市場。

▲▼ 黃敏惠市長領軍前進2024東京國際食品展8優質產業嘉義隊以絕嘉好食 搶攻日本市場 。（圖／嘉義市政府提供）

 
ET快訊
SIE宣布大裁員！　900員工走人
核發逾40億元　蔡英文「已受理2000件228受難賠償」
莎莎「月入75萬」！　超狂近況曝光
超長距離絕殺！　全場暴動歡呼
台茂情侶「帽T擋下體」疑公然猥褻　警方要查了
紅牌重機飆破百！20歲騎士趕上班闖紅燈　她剛起步遭撞死
局內錯愕！不等蔣萬安拔官　北市環保局長吳盛忠請辭
「挖呀挖黃老師」遭曝下海？飯店性愛片瘋傳　手臂刺青成造謠關鍵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

溪口環境清潔日　曾氏洋樓元宵後大清掃獲新生

嘉義縣文青景點攻略　一日輕旅行全收藏

黃敏惠率8優質店家　前進2024東京國際食品展

台南取締噪音車1年開罰480萬元　降噪有感陳情減少

義雲會新舊會長交接　耐斯企業集團執行長陳志鴻接任

《華麗計程車行》首播引轟動　嘉義市私房景點入鏡帶動旅行熱潮

「賣肉包的麵店」阿潘肉包進軍中正路　嘉市二通「精品」商圈成形

中台世界博物館邀國際學者來台　深入了解《佛．國》造像精華

嘉市府「新永續淨零」再落實　機車定檢率連續4年全國第一

大學博覽會3月9日嘉義市體育館登場　滿足家長及學子升學需求

伊能靜兒首揭「穿女裝」原因　小哈利發言網推爆：教養超好

張藝興再跳《Growl》《Call Me Baby》！　看EXO演唱會VCR落淚：像大學般的存在

教你在飛機上拍滿天星空　切換人像模式後3秒搞定！

亞尼克曝連關6店原因　駁斥倒閉潮：門市汰舊換新

心臟病發「撐最後一口氣」打119　台中警消爬牆救人5天後仍不治

當自己家？2男倒車入庫停進去　屋主看傻：人不要臉天下無敵

三重房屋傾斜！2建築貼一起　侯友宜：勒令停工列黑名單

古天樂爆「祕婚30年至交已生子」　合體宣萱回應：已經是家人

Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！

車禍瞬間曝！25歲騎士自摔遭「動力機械車」輾爆頭　民眾目擊嚇傻

溪口環境清潔日　曾氏洋樓元宵後大清掃獲新生

嘉義縣文青景點攻略　一日輕旅行全收藏

黃敏惠率8優質店家　前進2024東京國際食品展

台南取締噪音車1年開罰480萬元　降噪有感陳情減少

義雲會新舊會長交接　耐斯企業集團執行長陳志鴻接任

《華麗計程車行》首播引轟動　嘉義市私房景點入鏡帶動旅行熱潮

「賣肉包的麵店」阿潘肉包進軍中正路　嘉市二通「精品」商圈成形

中台世界博物館邀國際學者來台　深入了解《佛．國》造像精華

嘉市府「新永續淨零」再落實　機車定檢率連續4年全國第一

大學博覽會3月9日嘉義市體育館登場　滿足家長及學子升學需求

索尼互動娛樂宣布全球裁員8%　外媒評：PS5銷量、新作推動成關鍵

理科先生爆聊色出軌「認和女生約會」！　反擊前妻控奪房：她自願搬出

韓韶禧辣露水蛇腰出發看秀！短毛衣＋破壞牛仔褲又酷又颯

周曉涵新角色「又正又兇」！　男星羞：姐實在太漂亮

溪口環境清潔日　曾氏洋樓元宵後大清掃獲新生

大車載淤泥「一路狂洩」！害71歲送報員重摔送醫　駕駛到案慘了

快訊／攻城獅將迎戰「完全體」國王！林書豪、戴維斯攜手復出

蔡英文「已受理2000件228受難賠償」　核發超過40億賠償金

快訊／國防部上午偵獲共機15架　10架次逾越海峽中線

鬼鬼突PO「脫衣露內褲」大尺度照！渾圓形狀被看光…斷食60hrs成果曝

地方熱門新聞

林岱樺開第一槍　宣布參戰2026高雄市長

莽父酒駕又四貼自摔害死一子　29日宣判

台南市濕地保育有成獲內政部評鑑優等獎！

城鄉均衡發展　引領花蓮朝國際城市邁進

台水台電與大中興地區里長開會協調停水問題

虎尾高中學子成績亮眼　學測3人滿級分

暖警巡邏救援跌倒獨居長者

嘉義市私房景點入鏡　《華麗計程車行》帶動旅行熱潮

台南取締噪音車1年開罰480萬元降噪有感

韓國職棒冠軍隊嘉義市春訓

即／女大生墜樓曝屍94小時才被發現

嘉義優鮮前進日本食品展　

阿潘肉包進軍中正路　嘉義市二通「精品」商圈成形

嘉市府旅宿輔導管理　連兩年特優

更多熱門

相關新聞

嘉義市私房景點入鏡　《華麗計程車行》帶動旅行熱潮

嘉義市私房景點入鏡　《華麗計程車行》帶動旅行熱潮

LINE TV、華視首度攜手合作的全新劇集《華麗計程車行》，開播即轟動！2月18晚間10時《華麗計程車行》首播一、二集創下每集收看時數平均長達38分鐘紀錄，在45歲至54歲觀看群眾收視高達1.14，其中瞬間收視最高點更達1.4，LINE TV全平台日榜直衝第三名、登頂Netflix台灣節目第一名，開出亮眼收視紅盤。隨劇集強力放送，嘉義火車站、噴水池圓環、射日塔、百年東市場等知名地標場景透過社群強力放送，引起話題，熟悉場景也讓不少嘉義在地劇迷備感親切。

嘉市機車定檢率連續4年全國第一

嘉市機車定檢率連續4年全國第一

大學博覽會3月9日嘉義市體育館登場

大學博覽會3月9日嘉義市體育館登場

嘉義市黃金風鈴木　賞花秘境大公開

嘉義市黃金風鈴木　賞花秘境大公開

嘉義市「寶寶龍」提燈　2/21連續三天發送

嘉義市「寶寶龍」提燈　2/21連續三天發送

關鍵字：

嘉義市東京國際食品展

讀者迴響

熱門新聞

快訊／《藍色水玲瓏》康祺猝逝！享壽71歲

「帝寶名媛」爆不倫富商　月金援40萬共泡玫瑰浴

離奇！弟猝逝　家人治喪又見哥成乾屍

直擊野生Hebe「中性女友人相陪」

富二代迷姦偷拍逾十女　30部不雅片海量裸照

黃嘉千痛哭證實「16年婚姻遭受5、6次暴力」

旅遊達人過世「疑一氧化碳中毒」　粉絲震驚

三重開挖釀鄰房傾斜…一夜注水「扶正」　待技師鑑定

幻術大仙道具被翻出　遭2男嬉笑嘲弄

正妹爆乳看PLG被截圖　指甲卻比胸吸睛

涉案泰女現身喊冤！曝槍殺前「少爺」最後對話

年輕男女百貨公司公開交疊　櫃姐嗨到笑出來

台茂情侶疑公然猥褻　警方要查了

LINE「18款免費貼圖」限時下載！超實用Q萌日常

李明珊直播遭潑熱油！　「胸口全毀」慘烈傷勢曝光...鳳小岳也遭殃

更多

最夯影音

更多
伊能靜兒首揭「穿女裝」原因　小哈利發言網推爆：教養超好

伊能靜兒首揭「穿女裝」原因　小哈利發言網推爆：教養超好
張藝興再跳《Growl》《Call Me Baby》！　看EXO演唱會VCR落淚：像大學般的存在

張藝興再跳《Growl》《Call Me Baby》！　看EXO演唱會VCR落淚：像大學般的存在

教你在飛機上拍滿天星空　切換人像模式後3秒搞定！

教你在飛機上拍滿天星空　切換人像模式後3秒搞定！

亞尼克曝連關6店原因　駁斥倒閉潮：門市汰舊換新

亞尼克曝連關6店原因　駁斥倒閉潮：門市汰舊換新

心臟病發「撐最後一口氣」打119　台中警消爬牆救人5天後仍不治

心臟病發「撐最後一口氣」打119　台中警消爬牆救人5天後仍不治

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面