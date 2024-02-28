《華麗計程車行》首播引轟動　嘉義市私房景點入鏡帶動旅行熱潮

▲▼ 《華麗計程車行》首播引轟動 私房景點躍上螢幕帶動來嘉旅行熱潮！ 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

LINE TV、華視首度攜手合作的全新劇集《華麗計程車行》，開播即轟動！2月18晚間10時《華麗計程車行》首播一、二集創下每集收看時數平均長達38分鐘紀錄，在45歲至54歲觀看群眾收視高達1.14，其中瞬間收視最高點更達1.4，LINE TV全平台日榜直衝第三名、登頂Netflix台灣節目第一名，開出亮眼收視紅盤。隨劇集強力放送，嘉義火車站、噴水池圓環、射日塔、百年東市場等知名地標場景透過社群強力放送，引起話題，熟悉場景也讓不少嘉義在地劇迷備感親切。

▲▼ 《華麗計程車行》首播引轟動中央噴水池等私房景點躍上螢幕帶動來嘉旅行熱潮！ 。（圖／嘉義市政府提供）

市府觀光新聞處張婉芬處長介紹，《華麗計程車行》劇集以嘉義藝術家陳澄波的畫作當作開場，帶出在木業發展興盛年代，有「全島第一摩登車站」美譽的嘉義火車站、嘉義公園、中央噴水圓環及嘉義市街道。劇中還有全臺首處也是唯一一處的國家級的重要文化景觀「阿里山林業曁鐵道文化景觀」。劇中的華麗計程車行取景於緊鄰森鐵軌道的國華里杏福檜樂福利協會巷弄長照站，車行運將們在此有不少溫馨逗趣互動，也令不少劇迷留下深刻印象。劇中司機載客的經典地點「噴水池圓環」以空拍、運將視角等不同身姿呈現，相信劇迷不論是否來過嘉義市，都會對這個標誌性的地標有耳目一新的感受。

▲ 《華麗計程車行》左起主演黃冠智、郭子乾、楊麗音、曹佑寧。。（圖／嘉義市政府提供）

張婉芬處長也分享，《華麗計程車》如實呈現嘉義市這座小城的地景魅力，不少畫面取景自在地人私房景點。例如角色介紹的預告中，吸睛的炮仗花牆正位於嘉義公園接近民權路側的農試所外牆，現在正是炮仗花盛放季節，正適合尋著劇集腳步來嘉打卡。此外，劇中運將們經常去的雜貨店，充滿懷舊氣息，彷彿將人拉回1970年代，這家雜貨店並非搭景，而是真實存在劇中重要場景嘉義火車站的後站，也值得一訪。

▲《華麗計程車行》曹佑寧（左）與黃冠智飾演兄弟檔。（圖／LINE TV提供）

協助劇組拍攝、出借杏福檜樂福利協會巷弄長照站的國華里長葉勝利表示，劇集籌拍的過程，透過原小說作者陳俊文的介紹，讓劇組看見這棟超過60年歷史、由檜木建成的老屋。拍攝期間，劇組以搭景重現了這棟老屋質樸、溫暖的氣息，隨著劇集熱播，原先只有長輩共餐的據點也成為熱門打卡景點。葉勝利里長感謝勇媽黃敏惠市長與觀新處的大力協助支持，也期待隨著越來越精采的劇情播出，讓更多人看見屬於嘉義的故事。

觀新處表示，為讓廣大「華麗」劇迷感受原汁原味的感動，市府也與島內散步合作，邀請小說原作陳俊文導覽，以人文旅行方式帶領民眾走訪後火車站、雜貨店所在小澎湖聚落，並品嚐運將美食，真實走進「運將人生」，



觀新處表示，《華麗計程車》劇情改編自嘉義市在地作家陳俊文著作，圍繞在嘉義最早的車行「華麗計程車行」，以小人物觀點帶出一家人的人生際遇，劇集於每週日晚上10點在LINE TV、華視同步播映；晚上11點於晚間11點 NETFLIX、中華電信 MOD、Hami Video 共同播出；2月24日起於八大戲劇台每週六晚上8點、台視晚上10點播出；4月12日上架三立台灣台，邀請大家一同追劇，看見精采的嘉義故事。