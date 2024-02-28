嘉市府「新永續淨零」再落實　機車定檢率連續4年全國第一

▲▼嘉義市機車定檢率再創新高且連續4年全國第一 黃敏惠市長表揚並感謝績優單位共同守護空氣環境 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府環境保護局舉辦「112年度嘉義市機車排氣檢驗站評鑑績優單位表揚及113年度機車排氣檢驗站檢驗人員教育訓練」，由嘉義市長黃敏惠表揚112年機車排氣檢驗站評鑑績優單位。嘉義市的機車排氣定期檢驗到檢率屢創佳績，112年定檢率以87.69%再創新高，連續4年全國第一，黃敏惠感謝檢驗站夥伴及市民朋友共同努力，共同守護嘉義的空氣環境。

黃敏惠表示，環境保護不只是口號，更需要身體力行，市府推動十大旗艦計畫，其中「新永續淨零」將永續融入治理，期盼打造永續發展的城市，讓下一代子孫擁有更好的環境。黃敏惠市長回想，擔任第一任與第二任市長時，嘉義市大氣中的PM2.5有81.5%是境外移入，在各位檢驗站夥伴的把關下，現在嘉義市的境外移入污染是92%，剩下8%是境內污染物。

黃敏惠市長指出，各位夥伴是第一線污染把關的辛苦人員，藉由定期檢驗找出缺乏維護保養或污染劣化的車輛，協助民眾改善污染排放，讓嘉義市有一個更好的環境，是提升城市空氣品質的無名英雄，讓嘉義市在機車排氣定期檢驗到檢率屢創佳績，112年定檢率以87.69%再創新高，連續4年全國第一。





▲市長黃敏惠表揚並感謝績優單位共同守護空氣環境 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長更分享，也因為嘉義的整體環境更好，嘉義市營利事業銷售額再創輝煌。黃敏惠市長指出，根據財政部最新統計資料，嘉義市營利事業銷售額繼111年衝破2776億後，連續5年營利事業銷售額創下歷史新高，112年營利事業銷售額突破2,898億元紀錄，較去年增加120億元，增長4.4%；在全國營利事業銷售額平均消退1.5%的大環境下，嘉義市逆勢成長。黃敏惠市長感謝所有夥伴的努力，讓大家看到嘉義市的美好。

環保局表示，為落實機車污染管制及提升機車排氣檢驗站品質，環保局每年皆會辦理2場機車排氣檢驗站檢測人員教育訓練，藉由舉辦在職教育訓練提升檢驗站服務品質。嘉義市政府環境保護局更表示，藉由評鑑制度可確保嘉義市各機車排氣檢驗站的檢驗及服務品質，其中評鑑重點在服務的建立、污染改善效益、檢驗品質能力的提升及現場環境整潔，依評鑑成績結果分為「特優」、「優等」及「甲等」3級，並依據各站等級訂定查核強度。

112年度共14家獲特優級表揚，分別為宏嘉機車行、嘉雲南機車商行、滿金機車行、峰基車業有限公司、正田機車行、富安機車行、友信車業、百合機車行、大發機車行、吉富機車行、安生機車行、協輪機車行、紘昌行、縉欑機車行。其中正田機車行、富安機車行及縉欑機車行，更已連續6年獲頒特優定檢站。該些檢驗站不僅配合及落實各項管理指標，並以最好的態度提供專業服務及協助環保政策宣導，提醒民眾平日車輛保養的重要性，落實污染排放改善，讓上路之機車皆能符合排放標準。

為提升空氣品質保障市民健康，嘉義市將「以人為本，讓市民呼吸到更清淨的空氣」列為施政宗旨，對於該市機車排氣檢驗站在機車污染排放改善工作的用心與貢獻，給予最高的肯定及感謝，也期望檢驗站今後能夠持續為市民提供專業技術及高品質的服務，共同為環境永續盡一份心力，打造該市成為「全齡共享 世代宜居」之永續幸福城市。