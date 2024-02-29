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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／原就打算投藍！白「優先法案為主」未爭召委　無端捲入藍內鬥

▲▼立法院常設委員會召委選舉 司法法制委員會 國民黨團立委集體亮票 黃國昌投票 傅崑萁在旁邊拍手 柯建銘與傅崑萁 當選人鍾佳濱 吳宗憲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃國昌（左）、傅崐萁（右）。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

立法院29日進行召委選舉，民眾黨團過去態度相當淡然，認為8個委員會就是藍綠各一席召委，但因國民黨團舉辦共識營時，討論出要禮讓民眾黨1席召委，進而打亂藍白陣營各自步調，結果29日上午又繞回原點。據了解，民眾黨團一直是以「優先法案」合作為主，且原本就打算要投給「在野黨」，無意爭取召委，日前還收到國民黨團私下傳來優先法案內容，就待藍白雙方各自討論並達共識。

當立法院於2月1日結束院長、副院長選舉後，外界開始關注29日的召委選舉投票，身為「關鍵少數」的民眾黨團態度為何；而民眾黨團總召黃國昌過去不斷表示，這是簡單的數學問題，目前每個委員會有2名召委，不用選舉就大概知道結果是藍綠各1席，民眾黨團有興趣的是趕快通過改革法案，不強求召委位置。

原本預期召委選舉就如同黃國昌所言，藍綠各拿一席，然而國民黨團於24日在花蓮舉辦共識營中，通過要禮讓民眾黨1席召委，隨後演變成國民黨團內分裂，甚至還有藍委出來爆料是要禮讓財政委員會，但此前民眾黨團卻從未接獲國民黨團的任何溝通，完全是「報派」、「被動」接收資訊。

▲民眾黨團總召黃國昌、副總召黃珊珊、幹事長吳春城下午召開臨時記者會，針對早上朝野政黨協商破局表明立場。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨立委黃珊珊在黨主席柯文哲角逐2024總統大選期間，被外界評為破壞「藍白合」的「主戰派」，因此當有不滿要禮讓召委的藍委，釋放出要禮讓財政委員會召委時，成功引起國民黨其他立委反彈。（資料圖／記者湯興漢攝）

不僅如此，財政委員會的民眾黨立委為黃珊珊，黃珊珊在2024總統大選被視為「主戰派」且破壞藍白合者，顯見部分藍委是刻意放出「要禮讓黃珊珊」消息，進而讓國民黨團內部鬥爭更加激烈。隨後又傳出，禮讓的委員會為交通委員會，則是過去與傅崐萁同為親民黨的民眾黨立委林國成。

據了解，林國成確實有意願想爭取交通委員會召委職務，但民眾黨團內部共識仍為「優先法案為主」，對於召委職務完全無懸念，儘管國民黨團出現內鬥狀況，且無端牽扯到民眾黨團，仍不影響民眾黨團的立場。

▲▼立法院交通委員會召委選舉在國民黨不禮讓民眾黨的狀況下由國民黨陳雪生及民進黨李昆澤委員當選，民眾黨立委林國成獻上祝福。（圖／記者湯興漢攝）

▲立法院交通委員會召委選舉在國民黨不禮讓民眾黨的狀況下，由國民黨陳雪生及民進黨李昆澤委員當選，民眾黨立委林國成獻上祝福。（圖／記者湯興漢攝）

此外，國民黨團近2日傳給民眾黨團，關於國民黨團在本會期想推的優先法案內容，其中包括「國會改革」、「人工生殖法」、「揭弊者保護法」等，雖然藍白雙方尚未就法案內容做討論，但初步方向幾乎一致，也因此民眾黨團早已定調，29日召委選舉就是投給國民黨團。

「我們的投票策略就是投給在野黨。」民眾黨黨內人士表示，民眾黨團方向一直都是如此，但中間轉折點在於國民黨團釋放出「禮讓一席」消息給媒體，然而民眾黨團從未爭取過這一席，只是傅崐萁主動釋放善意，不過顯見國民黨其他立委仍有反彈，那民眾黨團也保持尊重態度，「有禮讓的話，我們就會投給自己的委員；但如果國民黨團沒有禮讓，那也不會改變原本的主張，也就是投給國民黨。」

據了解，民眾黨團29日上午8時30分進行約30分鐘的黨團內部會議，確實在討論召委選舉，並對於國民黨團的動作做預判；最後得知國民黨團沒有要禮讓，所以也就依照原本的步調，投給國民黨團推出的召委人選。黨內人士提及，「對我們來說都一樣，不管是藍綠2黨，如果真的有要釋放召委席次，我們就是尊重並感謝，但有沒有給我們召委都沒差。」

另外，關於黃國昌、傅崐萁28日的電話內容，據了解為傅崐萁主動在中午來電，希望民眾黨團能有個明確態度，表達想要1席召委職務。但民眾黨團評估，恐是藍營需要白營對外向媒體放話，進而才能說服藍營其他立委團結，但民眾黨團沒有強求召委職務，也擔心就算真的開口，仍鎮不住國民黨團內部壓力，所以才抱持「靜觀其變」態度，也對於藍營近期的各種放話未有過分表態，避免未來優先法案合作生變。

▼柯文哲、民眾黨團3長與國民黨團3長餐敘，前排由左至右分別為黃國昌、柯文哲、傅崐萁。（資料圖／記者李毓康攝）

▲▼柯文哲及民眾黨團三長與國民黨團三長餐敘，餐敘後柯文哲與傅崐萁一同受訪。（圖／記者李毓康攝）

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