幕後／原就打算投藍！白「優先法案為主」未爭召委　無端捲入藍內鬥

▲黃國昌（左）、傅崐萁（右）。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

立法院29日進行召委選舉，民眾黨團過去態度相當淡然，認為8個委員會就是藍綠各一席召委，但因國民黨團舉辦共識營時，討論出要禮讓民眾黨1席召委，進而打亂藍白陣營各自步調，結果29日上午又繞回原點。據了解，民眾黨團一直是以「優先法案」合作為主，且原本就打算要投給「在野黨」，無意爭取召委，日前還收到國民黨團私下傳來優先法案內容，就待藍白雙方各自討論並達共識。

當立法院於2月1日結束院長、副院長選舉後，外界開始關注29日的召委選舉投票，身為「關鍵少數」的民眾黨團態度為何；而民眾黨團總召黃國昌過去不斷表示，這是簡單的數學問題，目前每個委員會有2名召委，不用選舉就大概知道結果是藍綠各1席，民眾黨團有興趣的是趕快通過改革法案，不強求召委位置。

原本預期召委選舉就如同黃國昌所言，藍綠各拿一席，然而國民黨團於24日在花蓮舉辦共識營中，通過要禮讓民眾黨1席召委，隨後演變成國民黨團內分裂，甚至還有藍委出來爆料是要禮讓財政委員會，但此前民眾黨團卻從未接獲國民黨團的任何溝通，完全是「報派」、「被動」接收資訊。

▲民眾黨立委黃珊珊在黨主席柯文哲角逐2024總統大選期間，被外界評為破壞「藍白合」的「主戰派」，因此當有不滿要禮讓召委的藍委，釋放出要禮讓財政委員會召委時，成功引起國民黨其他立委反彈。（資料圖／記者湯興漢攝）

不僅如此，財政委員會的民眾黨立委為黃珊珊，黃珊珊在2024總統大選被視為「主戰派」且破壞藍白合者，顯見部分藍委是刻意放出「要禮讓黃珊珊」消息，進而讓國民黨團內部鬥爭更加激烈。隨後又傳出，禮讓的委員會為交通委員會，則是過去與傅崐萁同為親民黨的民眾黨立委林國成。

據了解，林國成確實有意願想爭取交通委員會召委職務，但民眾黨團內部共識仍為「優先法案為主」，對於召委職務完全無懸念，儘管國民黨團出現內鬥狀況，且無端牽扯到民眾黨團，仍不影響民眾黨團的立場。

▲立法院交通委員會召委選舉在國民黨不禮讓民眾黨的狀況下，由國民黨陳雪生及民進黨李昆澤委員當選，民眾黨立委林國成獻上祝福。（圖／記者湯興漢攝）

此外，國民黨團近2日傳給民眾黨團，關於國民黨團在本會期想推的優先法案內容，其中包括「國會改革」、「人工生殖法」、「揭弊者保護法」等，雖然藍白雙方尚未就法案內容做討論，但初步方向幾乎一致，也因此民眾黨團早已定調，29日召委選舉就是投給國民黨團。

「我們的投票策略就是投給在野黨。」民眾黨黨內人士表示，民眾黨團方向一直都是如此，但中間轉折點在於國民黨團釋放出「禮讓一席」消息給媒體，然而民眾黨團從未爭取過這一席，只是傅崐萁主動釋放善意，不過顯見國民黨其他立委仍有反彈，那民眾黨團也保持尊重態度，「有禮讓的話，我們就會投給自己的委員；但如果國民黨團沒有禮讓，那也不會改變原本的主張，也就是投給國民黨。」

據了解，民眾黨團29日上午8時30分進行約30分鐘的黨團內部會議，確實在討論召委選舉，並對於國民黨團的動作做預判；最後得知國民黨團沒有要禮讓，所以也就依照原本的步調，投給國民黨團推出的召委人選。黨內人士提及，「對我們來說都一樣，不管是藍綠2黨，如果真的有要釋放召委席次，我們就是尊重並感謝，但有沒有給我們召委都沒差。」

另外，關於黃國昌、傅崐萁28日的電話內容，據了解為傅崐萁主動在中午來電，希望民眾黨團能有個明確態度，表達想要1席召委職務。但民眾黨團評估，恐是藍營需要白營對外向媒體放話，進而才能說服藍營其他立委團結，但民眾黨團沒有強求召委職務，也擔心就算真的開口，仍鎮不住國民黨團內部壓力，所以才抱持「靜觀其變」態度，也對於藍營近期的各種放話未有過分表態，避免未來優先法案合作生變。

▼柯文哲、民眾黨團3長與國民黨團3長餐敘，前排由左至右分別為黃國昌、柯文哲、傅崐萁。（資料圖／記者李毓康攝）