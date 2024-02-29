藍稱綠「卡韓」接民主基金會　綠批造謠：打電話問韓國瑜都做不到？

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者黃克翔攝）



記者杜冠霖／台北報導

財團法人台灣民主基金會預計3月改組，依照過往案例是由立法院長兼任。國民黨立委王鴻薇聲稱民進黨將「卡韓」，更指基金會是綠營小金庫。對此，民進黨立院黨團今（29日）回應，外交部長吳釗燮已和韓國瑜面談、說明改選事宜，王鴻薇連打給韓國瑜問一下都做不到嗎？對於經費爭議，民進黨團也解釋，基金會是按政黨席次比例撥用經費，國民黨將成為政黨分配最多的政黨，但民進黨也不會說基金會是藍友友，真的太蠢了。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，查證是最基本義務，請在野黨委員要自制，台灣民主基金會董事長出任部分，這非常清楚，民進黨一定依循規範也會尊重慣例，現任的代理董事長是外交部長吳釗燮，因為民主基金會從原始捐助預算以及常態經費都來自外交部，吳釗燮長是基金會副董事長，游錫堃離任之後是吳釗燮代理，未來也要啟動改組部分。

吳思瑤指出，吳釗燮已經啟動相關作業，也面對面跟韓國瑜拜會、說明後續程序以及基金會運作宗旨，為什麼國民黨立委還對外說民進黨要卡韓、擋韓？這些無中生有、錯假訊息跟惡意政治話術，民進黨依規定，也早就向韓國瑜報告改選相關事宜，不容抹黑跟造謠。

吳思瑤直言，王鴻薇、賴士葆最起碼的查證做不到嗎？打給韓國瑜問一下做不到嗎？韓國瑜跟國民黨立委溝通到底出什麼問題？台灣民主基金會就是二軌外交非常重要機構，民進黨希望未來董事長對於基金會任務，也要依循慣例，真正成為外交重要力量。

吳思瑤批評，在野黨發言不查證也不做功課，真的很糟糕，基金會章程規定非常清楚，年度預算中對於相關補助各政黨申請之用最多3千萬元，按政黨席次比例撥用經費也要送立院，國會各黨都可以監督，當王鴻薇扭曲NGO的補助說是綠友友，請把報告看清楚再來胡說八道。

民進黨團副幹事長洪申翰表示，國會改選後，國民黨也會成為政黨分配最多的政黨，但民進黨也不會說民主基金會是藍友友，這種說法真的太蠢了，民主基金會應該被監督，但國民黨現在只是抹黑。