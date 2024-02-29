快訊／劉建國召委選舉烏龍「投自己」　綠黨團：會有停權規範

▲民進黨立委劉建國投票搞烏龍。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院今（29日）舉行委員會召委選舉發生意外插曲，民進黨立委劉建國出包投錯票，不小心蓋給自己，他當下發現時面色鐵青，馬上跟召委提名人黃秀芳說「歹勢」、「我昏去了」，但不影響召委選舉結果。至於是否懲處？民進黨團幹事長吳思瑤回應，會有停權規範，該怎麼進行就怎麼進行，捍衛黨團紀律。

今是立法院委員會召委選舉，經濟委員會、衛環委員會開票最晚，民進黨立委劉建國因選區較遠姍姍來遲，他淡定投票，但蓋完後發現不小心蓋給自己，當下面色鐵青，驚訝表示「這樣廢票了」，他也趕緊跟民進黨召委提名人黃秀芳說「歹勢」、「我昏去了」。

最終開票後，王育敏拿下8票、黃秀芳拿下6票、劉建國拿下1票，此次烏龍不影響最終結果。劉建國事後受訪時坦言，真的不小心，很抱歉，都依照決定做事情，但有這樣的麻煩很不好意思。至於是否會有黨紀處分？劉建國坦言，該接受必須接受。他也強調當然是不小心，自己都覺得非常抱歉。

對於是否處分劉建國？民進黨團幹事長吳思瑤表回應，民進黨紀律清楚，有清楚規範，對這樣的投票錯誤會嚴格執行，劉建國早上來的比較趕，在催促之下可能倉促一點，投票結果沒有跟黨團一致，會有停權規範，該怎麼進行就怎麼進行，捍衛黨團紀律。